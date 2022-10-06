كامالا هاريس تتعرض لحادث سير أثناء ذهابها إلى البيت الأبيض

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية عن تعرض سيارة كانت تقل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن لحادث سير في أثناء ذهابها إلى البيت الأبيض قبل أيام، في حين لم يتسبب الحادث في أي إصابات.

ووفق ما نقلت الصحيفة الأميركية، فإن السيارة التي تقل هاريس كانت ضمن موكب لنقلها إلى مقر عملها، وارتطمت برصيف نفق في العاصمة الأميركية واشنطن صباح الاثنين الماضي.

وأشارت الصحيفة -نقلا عن مصادر مطلعة- إلى أن أفراد الخدمة السرية الذين كانوا يرافقون هاريس قاموا بنقلها إلى البيت الأبيض في سيارة أخرى، وأبلغوا القيادة بأن السبب هو عطل ميكانيكي أصاب السيارة الأولى.

وقالت متحدثة باسم نائبة الرئيس إن هاريس ممتنة لكل ما فعلته الخدمة السرية للحفاظ على سلامتها. وقالت كيرستن ألين -في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني- "لم تتعرض نائبة الرئيس لأي إصابات، وتُقدِّر الاستجابة السريعة من قبل عناصر الخدمة السرية لإيصالها إلى البيت الأبيض بأمان".

بدوره، قال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي إن السائق أخطأ في تصحيح مساره أثناء القيادة، مما أدى إلى وقوع الحادث. وأضاف أن هاريس لم تصب بأذى وتم إيصالها بأمان إلى البيت الأبيض.

وقال إن موظفي الخدمة السرية لم ينشروا في البداية التفاصيل الكاملة عن سبب المشكلة في موكب نائبة الرئيس في التنبيه الكتابي الرسمي، لكنهم أبلغوا رؤساءهم لاحقًا شخصيًا.

وأثارت الحادثة انتقادات لجهاز الخدمة السرية المسؤول عن تأمين موكب هاريس، للتسبب في الحادثة والتكتم كذلك على تفاصيلها لاحقا.