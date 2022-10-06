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مقتل 15 مهاجرا على الأقل جراء غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

A man swims towards the shore as refugees and migrants arrive at the island of Lesvos after crossing the Aegean see from Turkey, Greece, 08 October 2015. An estimated 100,000 refugees and migrants arrived on the Greek islands during August, according to the Hellenic Coast Guard. A recently agreed European Union plan to relocate tens of thousands of asylum seekers from Italy and Greece elsewhere in the bloc will start at the end of this week, a top EU official said 06 October. EPA/YANNIS KOLESIDIS GREECE OUT
آلاف المهاجرين يسلكون طريق الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط (الأوروبية)
6/10/2022-|آخر تحديث: 6/10/202207:24 AM (مكة المكرمة)

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.

وقال خفر السواحل، نقلا عن 5 أشخاص أُنقذوا حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقلّ نحو 40 شخصا. وأضاف أنه عُثر على 15 جثة، وهذا يترك نحو 20 شخصا في عداد المفقودين.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي، وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة. وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ، وعُثر على 3 عالقين في منطقة نائية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، لقي عشرات المهاجرين حتفهم شرقي البحر المتوسط، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا 111 شخصا عام 2021، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

من جهتها، تواجه اليونان اتهامات من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام بسبب مسؤوليتها عن الإبعاد القسري وغير القانوني للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية، وتقول الحكومة اليونانية المحافظة إنها لطالما رفضت تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

وتفيد وكالة أنباء الأناضول التركية بأن حرس السواحل الأتراك أنقذوا العام الماضي نحو 15 ألف شخص صدّتهم اليونان.

المصدر : الجزيرة + وكالات