مقتل 15 مهاجرا على الأقل جراء غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.

وقال خفر السواحل، نقلا عن 5 أشخاص أُنقذوا حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقلّ نحو 40 شخصا. وأضاف أنه عُثر على 15 جثة، وهذا يترك نحو 20 شخصا في عداد المفقودين.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي، وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة. وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ، وعُثر على 3 عالقين في منطقة نائية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، لقي عشرات المهاجرين حتفهم شرقي البحر المتوسط، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا 111 شخصا عام 2021، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

من جهتها، تواجه اليونان اتهامات من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام بسبب مسؤوليتها عن الإبعاد القسري وغير القانوني للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية، وتقول الحكومة اليونانية المحافظة إنها لطالما رفضت تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

وتفيد وكالة أنباء الأناضول التركية بأن حرس السواحل الأتراك أنقذوا العام الماضي نحو 15 ألف شخص صدّتهم اليونان.