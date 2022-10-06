34 قتيلا بإطلاق نار في حضانة أطفال بتايلند وأنباء عن انتحار القاتل

أفادت تقارير إعلامية بأن 34 شخصا، معظمهم من الأطفال، قتلوا اليوم الخميس في تايلند عقب قيام رجل شرطة سابق بإطلاق النار داخل مركز لرعاية الأطفال في إقليم نونغ بوا لامبو.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن نائب رئيس الشرطة الوطنية تورساك سوكويمول قال إنه "تأكد مقتل 34 شخصا، بينهم 22 طفلا، بعدما قام رجل الشرطة السابق بانيا كامراب بإطلاق النار داخل المركز الواقع بمنطقة نا كلانغ".

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

وأضاف المسؤول أن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا في الحادث، بينهم 8 بحالة خطرة. ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.

وقالت الشرطة إنه تم فصل بانيا (34 عاما) من الشرطة يوم 15 يونيو/حزيران الماضي، لحيازته حبوب الميثامفيتامين المخدرة.

وتمكن الشرطي السابق من الفرار من موقع الحادث، وذكر مكتب التحقيقات المركزي -عبر صفحته على فيسبوك- أن المسلح قام لاحقا بإطلاق النار على نفسه. وذكرت تقارير إعلامية أن زوجة المسلح وابنه ضمن القتلى.

ويعدّ معدل حيازة الأسلحة في تايلند مرتفعا، مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

ورغم أن حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلند، فقد سبق أن هزت حادثة قتل جماعي البلاد عام 2020، عندما قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في 4 مواقع مختلفة.