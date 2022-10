34 قتيلا بإطلاق نار في حضانة أطفال بتايلند وأنباء عن انتحار القاتل

أفادت تقارير إعلامية بأن 34 شخصا، معظمهم من الأطفال، قتلوا اليوم الخميس في تايلند عقب قيام رجل شرطة سابق بإطلاق النار داخل مركز لرعاية الأطفال في إقليم نونغ بوا لامبو.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن نائب رئيس الشرطة الوطنية تورساك سوكويمول قال إنه "تأكد مقتل 34 شخصا، بينهم 22 طفلا، بعدما قام رجل الشرطة السابق بانيا كامراب بإطلاق النار داخل المركز الواقع بمنطقة نا كلانغ".

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

