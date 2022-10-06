شراب سعال هندي متهم بقتل عشرات الأطفال في غامبيا

بعد وفاة عشرات الأطفال في غامبيا.. نيودلهي والصحة العالمية تحققان في ارتباط الوفيات بشراب سعال مصنوع في الهند

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن وفاة عشرات الأطفال في غامبيا قد تكون مرتبطة بشراب سعال مصنوع في الهند، في حين قال مصدران من وزارة الصحة الهندية لوكالة رويترز -اليوم الخميس- إن الهند فتحت تحقيقا في هذا الصدد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين -أمس الأربعاء- إن المنظمة تحقق في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة مع الجهة المنظمة للأدوية في الهند وشركة "مايدن فارماسوتيكال" المصنعة لشراب السعال التي مقرها نيودلهي.

وقال المصدران إن المنظمة أبلغت المراقب العام للعقاقير في الهند بالوفيات أواخر الشهر الماضي، وبعد ذلك بدأت الهيئة التنظيمية تحقيقا مع السلطات الحكومية، بالتزامن مع تحقيق منظمة الصحة العالمية.

وذكر المصدران أن الشركة صنعت الشراب ولم يتم تصديره إلا إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ولم ترد "مايدن فارماسوتيكال" على اتصالات من وكالات الأنباء للتعقيب على الحادث، ولم ترد على رسائل البريد الإلكتروني.

وقال المصدران إن الحكومة الهندية طلبت من منظمة الصحة العالمية إرسال تقريرها الذي يربط الوفيات بشراب السعال، وستتخذ "جميع الخطوات المطلوبة في هذا الشأن".

وكانت غامبيا أمرت المستوردين والمتاجر سبتمبر/أيلول الماضي بتعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب باراسيتامول، في الوقت الذي تباشر فيه الحكومة تحقيقا في الاشتباه بوجود صلة بين الدواء ووفاة العشرات من الأطفال الصغار.

وقال رئيس الجهاز الصحي في الدولة الواقعة غربي أفريقيا حينها إنه بدأ التحقيق بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة أواخر يوليو/تموز الماضي.

وقالت هيئة مراقبة الأدوية إنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب باراسيتامول، وهو مسكن للألم غالبا ما يستخدم لخفض الحرارة عند الأطفال.

وأصيب الأطفال بأعراض منها عدم القدرة على التبول وارتفاع الحرارة والقيء، مما أدى بسرعة إلى الفشل الكلوي.