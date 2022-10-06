تطور خطير.. تحليق 12 مقاتلة لكوريا الشمالية قرب الحدود والجارة الجنوبية ترد

أعلن الجيش الكوري الجنوبي -اليوم الخميس- أن 12 مقاتلة كورية شمالية حلقت في تشكيل خلال تدريبات عسكرية محتملة، وأكد أنه استدعى 30 مقاتلة تابعة له ردا على ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن 8 مقاتلات و4 قاذفات "أجرت رحلة تشكيلية شمال الحدود الجوية بين الكوريتين، ويقدر أنها قامت بتدريبات جو-أرض".

وتزايد التوتر بين الكوريتين عقب إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي أول تدريبات مشتركة بينهما منذ 4 سنوات، شاركت فيها حاملة طائرات أميركية.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشكل متكرر بالإعداد لهجوم من خلال مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية، وهو أمر تنفيه الدولتان اللتان أعلنتا أن بيونغ يانغ تحضر لتجربة نووية قريبا.

وأطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017. ودفع الصاروخ الكوري الشمالي السلطات اليابانية إلى إطلاق إنذار تحذيري لسكان بعض المناطق، وطلبت منهم الاحتماء، كما علقت تحركات القطارات في شمالي البلاد مؤقتا.