الاستخبارات التركية تنفذ عملية خارج الحدود و"تحيّد" قياديا مطلوبا لها

قالت وكالة أنباء الأناضول إن الاستخبارات التركية نفذت عملية خارج الحدود و"حيّدت" قياديا في تنظيم تابع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وذكرت الوكالة أن الاستخبارات التركية "حيّدت الإرهابي القيادي في تنظيم وحدات حماية الشعب التابع لحزب العمال الكردستاني، حسن دميرطاش، في منطقة عين العرب شمالي سوريا"، من دون أن تقدم تفاصيل عن العملية.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر أمنية، فإن دميرطاش كان يشغل منصب ما يُعرف بمسؤول منطقة عين العرب.

وأضافت أن من وصفته "بالإرهابي" انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأردفت أن دميرطاش انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.

وعادة ما تعتمد وسائل الإعلام التركية الرسمية مصطلح "التحييد" للتعبير عن استهداف عناصر معادية خارج الحدود لا تمتلك معلومات عن مقتلهم بشكل مؤكد.