إسرائيل ترفض تعديلات لبنان على مشروع اتفاق الغاز وتنذر بوقف المفاوضات

رفضت إسرائيل -اليوم الخميس- التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقي بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء، ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها".

وأكد مسؤول إسرائيلي أن "أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش".

وقد نقلت رويترز عن مسؤول لبناني تأكيده أن لبنان لم يتلق ردا إسرائيليا رسميا بشأن طلبات التعديل على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف هذا المسؤول نريد أن نعرف إذا ما كان الرفض نهائيا أو يمكن التفاوض بشأنه.





وزراء إسرائيليون يبحثون الاتفاق

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي بارز إن كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية سيجتمعون -اليوم الخميس- لبحث مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود مع لبنان يتعلق بحقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، إلا أنهم لن يجروا تصويتا نهائيا عليه.

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

وقال إيدان رول نائب وزير الخارجية إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذي يعنى بالموافقة على الشؤون الإستراتيجية الرئيسية، سيعقد اجتماعا في الرابعة مساء (الواحدة بتوقيت غرينتش) لمناقشة المسودة.

وقال رول -لتلفزيون "واي نت"- إنه "سيتم عرض النقاط الرئيسية في الاتفاق والأمور التي ندعمها على (المجلس)"، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا تعتبر الاتفاق نهائيا.

وأضاف "لا تزال هناك تحفظات.. الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني، ثم على مجلس الوزراء (بتشكيلته الكاملة)، ثم يُحال للكنيست".