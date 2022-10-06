أول قمة تركية أرمينية منذ نحو 13 عاما.. محادثات مزمعة بين أردوغان وباشينيان لبحث أزمة قره باغ وتطبيع العلاقات

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على هامش مشاركتهما في قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في براغ، اليوم الخميس، وفقا لما أعلنه أغمن باغيش السفير التركي في العاصمة التشيكية.

وقال باغيش -في تصريح لوكالة الأناضول التركية الرسمية- إن هذه القمة ستكون الأولى من نوعها، منذ بدء الحوار الجاري بين تركيا وأذربيجان وأرمينيا، لإبرام اتفاقية سلام دائم.

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية حوارا مشتركا لقادة تركيا وفرنسا وأرمينيا وأذربيجان والمجر، قبل بدء اجتماع المجموعة السياسية.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن أمس الأربعاء -في كلمة له أمام البرلمان- أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي، كما سيشارك في اجتماع رباعي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وذلك في أعقاب الاشتباكات الدامية الأخيرة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت الجولة الأخيرة من القتال في منطقة ناغورني قره باغ الجبلية عن مقتل أكثر من 280 شخصا، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب كبرى جديدة بين البلدين.

وإثر وساطات إقليمية ودولية، التقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف قبل أيام لبدء صياغة نص مقترح من أجل معاهدة سلام مقبلة.

من جهتها، قالت شبكة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية إن المحادثات المزمعة بين أردوغان وباشينيان تمثل أول لقاء مباشر بين قادة البلدين منذ 13 عاما، في محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين و"التغلب على إرث من العداء"، مشيرة إلى مزاعم يريفان بتعرض الأرمن لإبادة على أيدي القوات العثمانية عام 1915.