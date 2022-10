أثارت أنباء عن وجود قاتل متسلسل في مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا الأميركية الذعر بين المواطنين، حيث قالت الشرطة إنه كان قد خلف 6 حالات قتل بالرصاص في ظروف متشابهة ولم يتوصل لأي معلومات عنه حتى الآن.

وكانت الشرطة قد أكدت -في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء- أن 5 ضحايا قتلوا الفترة بين 8 يوليو/تموز و27 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن أصيبوا خلال سيرهم بمفردهم في مناطق مظلمة، وكان أربعة منهم من أصول لاتينية.

وكان آخر الضحايا شخص يدعي لورنس لوبيز ويبلغ 54 عامًا، وأطلق عليه الرصاص نحو الثانية صباحًا يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي داخل منطقة سكنية شمال المدينة.

وأفادت الشرطة أن حالتي قتل حدثتا في أبريل/نيسان من العام الماضي قد يكون لهما علاقة بالقضية ذاتها، وكان الضحايا حينذاك شخص من أصول لاتينية، وامرأة سوداء لكنها نجت ولم تمت.

وقال جوزيف سيلفا الضابط بمكتب شرطة ستوكتون -في تصريحات له أمس- إن طريقة الجرائم وتسلسلها يتوافق تمامًا مع تعريف القاتل المتسلسل.

ورجحت الشرطة -خلال المؤتمر الصحفي- أن تكون الرصاصات القاتلة قد خرجت من مسدس واحد، ولم تكن السرقة أو الضرب جزءًا من أي عملية قتل، ولم تظهر التحقيقات أي علاقة للضحايا بالعصابات أو المخدرات.

وشاركت شرطة ستوكتون -عبر حسابها على تويتر اليوم- فيديو للمتهم في عمليات القتل، وقد ظهر بلباس أسود كامل ولا يظهر الكثير من التفاصيل، لكن الشرطة طلبت المساعدة في الوصول إليه وعرضت مبلغ 125 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله.

وقد سادت حالة من الذعر المنصات الأميركية منذ الإعلان عن وجود القاتل المتسلسل، حيث شارك المغردون نصائحهم حول تفادي الأماكن المظلمة والسير في الجماعات.

Homicide Series Update: Today Chief McFadden released a video of the "Person of Interest" in regards to this series. If you have any info, please call 209-937-8167. There is a $125,000 reward for info that leads to an arrest. pic.twitter.com/QLhcobVFJZ — Stockton Police Dept (@StocktonPolice) October 5, 2022

كما ألمح مدونون أن القاتل يبدو أنه يستهدف اللاتينيين دون غيرهم، ويبدو أن الجرائم تقوم على هذا الأساس، لذا يجب عليهم توخي الحذر بشكل أكبر من غيرهم.

There is currently a serial killer making his way around Stockton, California. He has NOT be caught. This person is killing MEN between the ages of 35-55 and has already killed 5. Pass it on. Be safe out there — Bailey Sarian (@BaileySarian) October 4, 2022

وقد طالت الشرطة انتقادات واسعة، حيث استنكر مغردون أن يتمكن شخص من تنفيذ كل تلك العمليات في ظل وجود الكاميرات ووسائل التأمين الحديثة، دون أن يتم تحديده واعتقاله.

This serial killer has been targeting Hispanic Men around late nights or early morning around 3am-5am. Do not leave your friends alone or walk alone, groups are important friends. https://t.co/hJTeEvUv6G — Lomzz 🤪 (@Lomzz087) October 4, 2022