أثار افتتاح الإمارات أول معبد هندوسي في دبي غضبا واسعا على منصات التواصل، وسط انتقادات للسلطة لبناء أول معبد للهندوس بمبنى مستقل بالإمارات في ظل تجاهلها لما يتعرض له المسلمون في الهند من قتل وحرق وتدمير لممتلكاتهم.

ونشر حساب السفارة الهندية في الإمارات صورة للمعبد الهندوسي قبل ساعات من افتتاحه، وعلّق عليها "إنها لأخبار سارة للمجتمع الهندي أن يتم افتتاح المعبد الهندوسي اليوم في دبي. وسوف يخدم التطلعات الدينية للمجتمع الهندوسي الكبير الذي يعيش في الإمارات، يقع المعبد الجديد بجوار "غوردوارا" (Gurudwara) الذي تم افتتاحه في عام 2012″.

Amb @sunjaysudhir – It is welcome news for the Indian community that The Hindu Temple is being inaugurated today in Dubai. It will serve religious aspirations of the large Hindu community living in 🇦🇪"

The new temple is located adjoining the Gurudwara which was opened in 2012. pic.twitter.com/DWcoRIwwGI — India in UAE (@IndembAbuDhabi) October 4, 2022

وأفاد حساب السفارة الهندية بأن وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والسفير الهندي في الإمارات سنجاي سودهير حضرا افتتاح المعبد، وشكر السفير الهندي الحكومة الإماراتية على دعمها 3.5 ملايين هندي من المغتربين في الإمارات".

وأفادت صحيفة "غلف نيوز" (Gulf News) الإماراتية، بحضور نحو 200 شخصية من جنسيات مختلفة بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وزعماء ديانات؛ حفلَ الافتتاح.

وشكر راجو شروف أحد أمناء المعبد حكومة الإمارات على دعمها إدارة المعبد، وقال "لا يوجد مكان في العالم يسمى قرية العبادة، وسيتذكر الأجيال والأمم والتاريخ دبي والإمارات كمكان يرحب بكل فرد بأذرع مفتوحة".

وأثار افتتاح المعبد الهندوسي غضبا واسعا على منصات التواصل، وذكر مغردون تفاصيل معاناة المسلمين في الهند، واعتبروا افتتاح المعبد استفزازا لمشاعر المسلمين، ومكافأة للهند لاضطهادها المسلمين.

Here is a timelapse of Hindu temple that will be inaugrated in Dubai later today. pic.twitter.com/7PlnhzYVfa — Sidhant Sibal (@sidhant) October 4, 2022

وغرّد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري سابقا الداعية محمد الصغير "في الوقت الذي تسوم الهند المسلمين سوء العذاب، وتهدم المساجد وتضيق على روادها، افتتحت الإمارات في دبي أكبر معبد هندوسي في العالم العربي، تكلف بناؤه 16 مليون دولار، على مساحة تبلغ 2300 متر مربع، ويستوعب نحو ألف شخص، وكأنهم في حالة استفزاز لمشاعر المسلمين".

في الوقت الذي تسوم #الهند المسلمين سوء العذاب، وتهدم المساجد وتضيق على روادها، افتتحت #الإمارات في دبي أكبر معبد هندوسي في العالم العربي، تكلف بناؤه 16مليون دولار، على مساحة تبلغ 2300 متر مربع، ويستوعب نحو ألف شخص، وكأنهم في حالة استفزاز لمشاعر المسلمين #طرد_العمالة_الهندوسية pic.twitter.com/TJgk6brZKN — د. محمد الصغير (@drassagheer) October 4, 2022

وعلّق الكاتب الصحفي عبد الله العمادي، بالقول "إنه غريب جدا، في الوقت الذي يقوم فيه الهندوس المتطرفون بتدمير المساجد الإسلامية في الهند بدعم وتشجيع من حكومة مودي المتعصبة، يتم بناء معبد هندوسي في الإمارات بتكلفة 16 مليون دولار، إنه غير معقول وغير مبرر".

It's very strange.

At a time when extremist Hindus are destroying Muslim masjids in India, with the support and encouragement of the fanatical government of Modi, a Hindu temple is being built in the UAE at a cost of 16 million dollars !! It is unreasonable and unjustifiable. pic.twitter.com/PCfmtlypzM — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) October 5, 2022

واستعرض مغردون سجل تاريخ الإمارات ببناء أكبر معبد هندوسي، ونشر الحروب وقتل المسلمين، وموالاة اليهود ومعاداة المسلمين، وفق تعبيرهم.

سجل يا تاريخ أن الإمارات:

– بنت أكبر كنيسة في جزيرة العرب

– بنت اكبر معبد هندوسي في جزيرة العرب

– تحارب أهل السنة والجماعة وتتهمهم بالإرهاب

– تمجّد أهل البدع والضلال

– تنشر الحروب والفتن في بلاد المسلمين

– تقتل المسلمين وتشوه الإسلام

– توالي اليهـود وتعادي المسلمين — نجوى (@NajwaaAli) October 4, 2022

وكتب الباحث أحمد سليمان العمري " بينما تُغذّي الهند الاضطهاد ضد المسلمين ليصل إلى ذروته؛ بين قتل وتنكيل، تفتتح الإمارات أول معبد هندوسي في دبي، بمساحة تبلغ 2300 متر مربع، وبتكلفة وصلت إلى 16 مليون دولار، سياسة الإمارات المنفردة بمصالحها المزعومة تهدم في الجانب الآخر قضايا الأمة، وسنامها فلسطين".

Hindu Temple in Dubai, with 16 Deities and Distinct Architecture, Set for Grand Inauguration https://t.co/XKOkF5FjuD في الوقت الذي تهدم فيه مساجد وتتعرض فيه مساجد للاعتداءات الهندوسيه في الهند دويلة الامارات تبني معبد هندوسي في ارض العرب مهزله وكفر ومخالفه لوصية رسول الاسلام — Mohamed Haider (@Mhm11029Mohamed) October 4, 2022

تضطهد الهند المسلمين وتسخر من رسولناعليه الصلاةوالسلام …فتكافأها الإمارات بتشيد اول معبد هندوسي في دبي مساحته 2300 متر مربع وبتكلفة 16 مليون دينار ويستوعب 1000 مشرك هندوسي من باب التسامح مع بقية الاديان واعادة نشرها في جزيرة العرب بدلا من نشر الإسلام والدفاع عن المسلمين . — محمد بن نصر (@rCk7l3KBV2idVJZ) October 4, 2022

وفي المقابل وصف مغردون الخطوة بـ"الإيجابية" كون الإمارات تضم أكثر من 3 ملايين هندي ومن جنسيات أخرى تعتنق الديانة الهندوسية.

ووضعت الإمارات حجر الأساس للمعبد الهندوسي في أبريل/نيسان 2019، واعتبر رئيس دائرة تنمية المجتمع في الإمارات مغير خميس الخييلي حينها الخطوة بمثابة "تجسيد للتعايش والتآلف والتسامح الذي تتميز به قيادة وشعب الإمارات، ومدى قوة العلاقات التي تربط حكومة الإمارات والهند وشعبي البلدين"، وفق قوله.