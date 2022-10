أثار افتتاح الإمارات أول معبد هندوسي في دبي غضبا واسعا على منصات التواصل، وسط انتقادات للسلطة لبناء أول معبد للهندوس بمبنى مستقل بالإمارات في ظل تجاهلها لما يتعرض له المسلمون في الهند من قتل وحرق وتدمير لممتلكاتهم.

ونشر حساب السفارة الهندية في الإمارات صورة للمعبد الهندوسي قبل ساعات من افتتاحه، وعلّق عليها "إنها لأخبار سارة للمجتمع الهندي أن يتم افتتاح المعبد الهندوسي اليوم في دبي. وسوف يخدم التطلعات الدينية للمجتمع الهندوسي الكبير الذي يعيش في الإمارات، يقع المعبد الجديد بجوار "غوردوارا" (Gurudwara) الذي تم افتتاحه في عام 2012″.

Amb @sunjaysudhir – It is welcome news for the Indian community that The Hindu Temple is being inaugurated today in Dubai. It will serve religious aspirations of the large Hindu community living in 🇦🇪" The new temple is located adjoining the Gurudwara which was opened in 2012. pic.twitter.com/DWcoRIwwGI

وأفاد حساب السفارة الهندية بأن وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والسفير الهندي في الإمارات سنجاي سودهير حضرا افتتاح المعبد، وشكر السفير الهندي الحكومة الإماراتية على دعمها 3.5 ملايين هندي من المغتربين في الإمارات".

وأفادت صحيفة "غلف نيوز" (Gulf News) الإماراتية، بحضور نحو 200 شخصية من جنسيات مختلفة بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وزعماء ديانات؛ حفلَ الافتتاح.

وشكر راجو شروف أحد أمناء المعبد حكومة الإمارات على دعمها إدارة المعبد، وقال "لا يوجد مكان في العالم يسمى قرية العبادة، وسيتذكر الأجيال والأمم والتاريخ دبي والإمارات كمكان يرحب بكل فرد بأذرع مفتوحة".

وأثار افتتاح المعبد الهندوسي غضبا واسعا على منصات التواصل، وذكر مغردون تفاصيل معاناة المسلمين في الهند، واعتبروا افتتاح المعبد استفزازا لمشاعر المسلمين، ومكافأة للهند لاضطهادها المسلمين.

Here is a timelapse of Hindu temple that will be inaugrated in Dubai later today. pic.twitter.com/7PlnhzYVfa

وغرّد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري سابقا الداعية محمد الصغير "في الوقت الذي تسوم الهند المسلمين سوء العذاب، وتهدم المساجد وتضيق على روادها، افتتحت الإمارات في دبي أكبر معبد هندوسي في العالم العربي، تكلف بناؤه 16 مليون دولار، على مساحة تبلغ 2300 متر مربع، ويستوعب نحو ألف شخص، وكأنهم في حالة استفزاز لمشاعر المسلمين".

وعلّق الكاتب الصحفي عبد الله العمادي، بالقول "إنه غريب جدا، في الوقت الذي يقوم فيه الهندوس المتطرفون بتدمير المساجد الإسلامية في الهند بدعم وتشجيع من حكومة مودي المتعصبة، يتم بناء معبد هندوسي في الإمارات بتكلفة 16 مليون دولار، إنه غير معقول وغير مبرر".

It's very strange.

At a time when extremist Hindus are destroying Muslim masjids in India, with the support and encouragement of the fanatical government of Modi, a Hindu temple is being built in the UAE at a cost of 16 million dollars !!

It is unreasonable and unjustifiable. pic.twitter.com/PCfmtlypzM

— د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) October 5, 2022