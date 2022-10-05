عاجل | سكرتير مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان نقل الأعمال القتالية من أوكرانيا إلى أراضينا

عاجل | بوريل: نتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا

عاجل | بوريل: أوكرانيا تصد الهجمات الروسية والحرب هناك دخلت مرحلة جديدة وخطيرة

عاجل | بوريل: القوات الأوكرانية تعتمد على معلومات استخبارية جيدة وتدحر القوات الروسية في مناطق عدة

عاجل | رئيسة المفوضية الأوروبية: بوتين استخدم الطاقة كسلاح لكن صمودنا مميز وسنعمل على تعزيزه