عاجل | سكرتير مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان نقل الأعمال القتالية من أوكرانيا إلى أراضينا
5/10/2022-|آخر تحديث: 5/10/202210:29 AM (مكة المكرمة)
عاجل | سكرتير مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان نقل الأعمال القتالية من أوكرانيا إلى أراضينا
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المصدر : الجزيرة