أمير قطر يبحث في براغ مع الرئيس التشيكي ملفات عدة بينها الطاقة

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه بحث مع الرئيس التشيكي ميلوش زيمان مواضيع عدة بينها الصحة والطاقة.

وشدّد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيكي ميلوش زيمان في براغ على موقف دولة قطر الداعي إلى حل الخلافات بين الدول عبر اعتماد الحوار والدبلوماسية.

سمو الأمير خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التشيكي: ناقشنا عدة مواضيع منها الصحة والطاقة وسيتم متابعتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين#قنا#قطر_التشيك pic.twitter.com/11JI3nM6W8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 5, 2022

من جهته، قال رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان إن بلاده وقعت اتفاقا اقتصاديا مع قطر لتوسيع الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في براغ، أنه بحث فتح خط جوي مباشر بين البلدين، وفتح سفارة قطرية في التشيك.

يذكر أن جمهورية التشيك تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.