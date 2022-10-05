بالفيديو.. استشهاد شاب واستهداف الصحفيين خلال اقتحام الاحتلال دير الحطب قرب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني في قرية دير الحطب قرب مدينة نابلس إثر اقتحام قوات الاحتلال للقرية ومحاصرة منزل بداخلها.

وقالت الصحة الفلسطينية إن الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاما) استشهد، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جيش الاحتلال في مواجهات اندلعت شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 6 فلسطينيين بينهم صحفيان أصيبوا بالرصاص، و45 آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم مسنة تعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إصابة جنديين بشظايا خلال تبادل لإطلاق النار" مضيفة أن أحدهما نقل للمستشفى.

שני לוחמי צה"ל נפצעו קל מרסיסים במהלך חילופי האש, אחד מהם פונה לבית חולים. בסרטון – המבוקש בדיר אל-חטב יוצא מביתו עם דודו בידיים מורמות@Doron_Kadosh https://t.co/atM9qnq8vo pic.twitter.com/5AnFmTiVze — גלצ (@GLZRadio) October 5, 2022

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الصحفية بالرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة الصحفييْن في تلفزيون فلسطين محمود فوزي ولؤي السمحان، في اليدين، إضافة إلى إصابة صحفي آخر بقنبلة غاز مباشرة في الرأس.

واقتحم الجيش الإسرائيلي دير الحطب، وحاصر منزل الشاب سلمان عمران، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية إلى القرية ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال عمران عقب محاصرة منزله لـ 3 ساعات. كما استهدفت سيارةَ إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنابل الغاز المسيل للدموع.

الخارجية تدين

من جانبها، دانت الخارجية الفلسطينية إعدام الشاب زغل، واستهداف الاحتلال لطاقم تلفزيون فلسطين خلال تغطية لاقتحام البلدة. كما دان المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف استهداف قوات الاحتلال طاقم التلفزيون خلال قيامه بتغطية حصار منزل في دير الحطب.

وقد طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية بتوفير حماية دولية عاجلة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وللصحفيين على وجه الخصوص.

وكانت شبكة قدس الإخبارية نقلت تسجيلا صوتيا منسوبا للشاب المحاصر عمران قال فيه "أنا محاصر وأشتبك الآن مع الاحتلال".