بوركينا فاسو.. بعثة إيكواس تلتقي قائد الانقلاب وتحذير أميركي من مغبة التحالف مع فاغنر الروسية

حذرت الولايات المتحدة الحكام العسكريين في بوركينا فاسو من مخاطر التحالف مع روسيا، التي أبدت مجموعتها شبه العسكرية فاغنر دعما واضحا لمنفذي الانقلاب الأخير في البلاد.

كما أجرت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) محادثات مع قائد المجلس العسكري الجديد في البلاد إبراهيم تراوري (34 عاما) الذي تزعم الانقلاب الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين إن "الدول التي انتشرت فيها مجموعة (فاغنر) أصبحت أضعف وأقل أمانا، ورأينا ذلك في حالات عدة في أفريقيا وحدها".

وأضاف "ندين أي محاولة لمفاقمة الوضع الحالي في بوركينا فاسو، ونشجع بقوة الحكومة الانتقالية الجديدة على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا".

وردد عشرات المتظاهرين في العاصمة واغادوغو أمس الثلاثاء هتافات مؤيدة لروسيا ومنتقدة لفرنسا، التي بدأت -على ما يبدو- تفقد نفوذها في منطقة غرب أفريقيا.

كما عبر يفغيني بريغوجين رجل الأعمال المقرب من الكرملين ومؤسس مجموعة فاغنر -في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي- عن دعمه لإبراهيم تراوري ورجاله الذين "قاموا بما هو ضروري.. لمصلحة شعبهم"، وفق تعبيره.

لقاء بإيكواس

وفي أول تواصل مع السلطة الانتقالية الجديدة، التقى وفد من إيكواس بالقائد العسكري إبراهيم تراوري في مقر الرئاسة بواغادوغو، إذ تحاول المجموعة إقناع منفذي الانقلاب بتسريع العودة إلى الديمقراطية.

وبذلت المجموعة جهودا خلال الأشهر الستة الأخيرة لإقناع قائد انقلاب يناير/كانون الثاني الماضي العقيد المعزول بول هنري داميبا بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات في البلاد، دون جدوى.

وعجل بالزيارة خوف إيكواس والاتحاد الأفريقي من تخلي السلطة الجديدة عن التزام سابق من الحاكم العسكري المعزول بتسليم السلطة للمدنيين في مهلة أقصاها الأول من يوليو/تموز 2024، وإلا فستواجه البلاد عقوبات اقتصادية وسياسية كتلك المفروضة على غينيا ومالي.

وتشهد بوركينا فاسو -الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل- اضطرابا منذ أن أطاح قائد المجلس العسكري الجديد إبراهيم تراوري مساء الجمعة الماضي بزعيم المجموعة العسكرية الحاكمة بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة في انقلاب ثان جرى في يناير/كانون الثاني الماضي.