اليوم العالمي للمعلم.. غوغل يحتفل ومواقع التواصل تحتفي وتكرم

احتفى محرك البحث "غوغل" -اليوم الأربعاء- باليوم العالمي للمعلمين والذي يوافق الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، كما استرجع المتابعون ذكرياتهم مع معلميهم ونشروا على مواقع التواصل تفاعلات تعبر عن مدى حبهم وامتنانهم لكل من درّسهم حرفا.

وبطريقته الخاصة التي اشتهر بها "غوغل" في الاحتفاء بمثل هذه المناسبات، نشر رسما متحركا على صفحته الرئيسة يُظهر فيه دفترا ولوحا مدرسيا وفوقهما أدوات تدريس متمثلة في مثلث هندسي وخريطة وقلم ومجهر محاطة بالبالونات والأزهار.

وأقرت هذا التاريخ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لإحياء ذكرى توقيع توصيتها -مع منظمة العمل الدولية لعام 1966- بشأن أوضاع المعلمين والتي تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق وحشدهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي احتفى الناشطون بهذه المناسبة التي بدأ الاحتفال فيها عام 1994، وتصدر وسم (هاشتاغ) "اليوم العالمي للمعلم" وكذلك هاشتاغ "شكرا معلمي" قائمة الترند عبر منصة توتير في عدة بلدان عربية.

#اليوم_العالمي_للمعلم رسالة انبياء ، وقصة عطاء ، وغرس مبادئ وقيم في الاجيال ،

فهنيئًا لي و لكل معلم و معلمة بهذه المهنة ، و انار الله دروبنا وكتب لنا الأجر والثواب

فشكرًا لنا وشكرًا لصبرنا وشكرًا بلا انتهاء🤍❤️#يوم_المعلم pic.twitter.com/gylZlyAy4L — 💚 (@nawal1492) October 5, 2022

وانتشرت صور وتصميمات عدة تقدر مسيرة المعلم ودوره المهم في الارتقاء بالنشء، وتضمّنت عبارات وأبياتا شعرية نقتبس منها التالي "المعلم حياة ولا حياة من دون معلم"، "ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم"، "طوبى لمن بالعلم صرحا شيدوا… تفنى الدهور وليس يفنى ذكرهم".

` ما أشرقت في الكون أيّ حضارة ..

الا وكانت من ضياءِ معلمِ …♥️!`

فهنيئاً لكم ولكل من علم حرفا بهذه

المهنة ،،، وشكراً لمن اضاء لنا قناديل العلم والمعرفة في قلوبنا ..♥️ #اليوم_العالمي_للمعلم pic.twitter.com/laRwEo9e3t — ♡ملك بنت عبد العزيز♡ (@HoaMalak) October 4, 2022

#اليوم_العالمي_للمعلم رسالة انبياء ، وقصة عطاء ، وغرس مبادئ وقيم في الاجيال ،

فهنيئًا لي و لكل معلم و معلمة بهذه المهنة ، و انار الله دروبنا وكتب لنا الأجر والثواب

فشكرًا لنا وشكرًا لصبرنا وشكرًا بلا انتهاء🤍❤️#يوم_المعلم pic.twitter.com/gylZlyAy4L — 💚 (@nawal1492) October 5, 2022

شكراً لمن وقفوا ونحن جلوس.. ❤

شكرا للذين صنعوا لنا أجنحة .. وعلمونا التحليق

شكرا للذين زرعوا المصابيح على طرقاتنا المظلمة ومنحونا النور… كل عام وانتم بألف خير..#يوم_المعلم pic.twitter.com/NirfFUWf6d — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) October 5, 2022

ما أشرقت في الكون حضارة ..

الا وكانت من ضياء المعلم ♥️#يوم_المعلم pic.twitter.com/f6cpgB0zBi — ♥️مريم ام سلطان 🇦🇪 (@maryiam75) October 5, 2022

ومن العبارات الأخرى "وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، وراء كل تربية عظيمة معلم متميز"، و"المعلم منار العقل، وصانع المستقبل، و"يا من أردتم نهضة وتقدما إنَّ المعلم قائد نحو الذرى".

ولم تغب الأبيات الشهيرة للشاعر أحمد شوقي عن سياق عبارات التكريم "قم للمعلم وفه التبجيلا… كاد المعلم أن يكون رسولا".

وبعيدا عن العبارات والأبيات العامة التي تشكر كل المعلمين دون استثناء اختار كثيرون مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل خاصة لمعلميهم"، تضمنت أسماء بعضهم، وقدموا تحيات خاصة لهم.

معلمتي فاطمة..

أفتخر بأني إحدى طالباتك ، أفتخر بكل إنجاز معك ، أفتخر لأنك معلمتي .. ستظلين بصمة لا تنسى🤍🤍🤍🤍🤍🤍#يوم_المعلم — لأجلك أ/فاطمة العنزي 🤍 (@xliic8_) October 4, 2022

تكريمات فعلية

وعلى أرض الواقع نشرت عدة مدارس، تكريمات فعلية، حيث قام الطلاب بتقديم الهدايا والورود وتزيين باحات المدارس وأقسامها احتفالا باليوم المميز.

وفي قطر وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، احتفلت الدولة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي، باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "رسول العلم شكرا"، وذلك بتكريم 100 من قدامى المعلمين في الدولة.

#فيديو.. أداء النشيد الوطني قبل حفل #يوم_المعلم بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وقيادات وزارة التربية وعدد من معلمي المدارس الحكومية pic.twitter.com/T3DkcameUb — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) October 5, 2022

وفي تغريدة بالمناسبة قال الإعلامي القطري جابر الحرمي في تغريدة له "ليس للمعلم يوم.. بل العام كله.. في الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال فيما معناه إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر؛ ليصلون على معلمي الناس الخير".