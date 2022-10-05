التهم أوراقهم الثبوتية.. تشريد 100 عائلة في حريق بمخيم للاجئين السوريين في لبنان

تسبب حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين بشرقي لبنان اليوم الأربعاء في احتراق 93 خيمة وتشريد 100 عائلة تقطن فيه.

وعملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد حريق اندلع في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال في وادي البقاع شرقي البلاد.

واقتصرت الأضرار على الماديات، حيث التهمت النيران محتويات الخيم التي أصابها الحريق، وعددها 93 خيمة من أصل 200، بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وتشريد حوالي مئة عائلة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مجاري الصرف الصحي تضررت كذلك بالحريق، وباتت تشكل خطرا بيئيا على الجميع.

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يحتضن لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن في البلد العربي لم يستتب بعد، وتطلب من بيروت التريّث في الوقت الراهن.