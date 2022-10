اقتحامات المودعين تتجدد في لبنان وآخرهم نائبة في البرلمان

تجددت اليوم الأربعاء محاولات بعض المودعين لاقتحام مصارف في لبنان للمطالبة بودائعهم، واعتصمت النائبة سينتيا زرازير داخل أحد المصارف للمطالبة بجزء من أموالها لإجراء عملية جراحية.

وقالت زرازير للصحفيين عقب إنهاء اعتصامها والخروج من مصرف بيبلوس في ضاحية بيروت الشمالية "أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقي بعد سلسلة من الإجراءات طلبها المصرف مني لكن كان هناك تهرّب".

وأضافت "وصلنا إلى حل مجحف، وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية" من دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت دارين دندشلي (صديقة زرازير) فيديو على حسابها بتويتر قالت فيه "نحن ببنك بيبلوس أنطلياس. زرازير عندها عملية جراحية يوم الجمعة والبنك رفض أن يعطيها كلفة العملية حتى بعدما قدمت كل التقارير المطلوبة من المستشفى".

وأضافت دندشلي في تغريدة أخرى "البنك قدم عرضا لزرازير أن تأخذ المبلغ بسعر صرف منخفض، وطبعا رفضت العرض".

من جهتها، قالت قناة "الجديد" المحلية إن زرازير -التي انتخبت حديثا لعضوية مجلس النواب- دخلت بنك بيبلوس وأغلقت أبوابه لتجتمع بمدير الفرع وتفاوضه للحصول على 8 آلاف دولار.

#Lebanon : MP Cynthia Zarazir has entered branch of bank in #Beirut unarmed & with group of associates to demand access to her frozen account from Byblos Bank to pay for surgery #سينتيا_زرازير #بيروت pic.twitter.com/eiuX07D5XX

— sebastian usher (@sebusher) October 5, 2022