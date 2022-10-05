استنكرت المحتوى "المسيء" لتركيا وأردوغان.. أنقرة تستدعي سفير السويد بسبب برنامج تلفزيوني

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، السفير السويدي في أنقرة، وأبلغته احتجاجا رسميا على ما وصفته بالمحتوى المسيء للرئيس رجب طيب أردوغان، على تلفزيون السويد الرسمي.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إن الخارجية أخبرت السفير السويدي ستافان هيرستروم أنه "لا يمكن قبول العبارات والمشاهد القبيحة الموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا" التي جاءت ضمن برنامج بالتلفزيون السويدي.

من جهة أخرى، أشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يُتوقع أن يزور فيه وفد سويدي العاصمة التركية لمناقشة تفاصيل تسليم شخصيات تصنفها أنقرة "إرهابية" وهو ما تقول أنقرة إنه شرط لمنح الموافقة التركية على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يذكر أنه تم توقيع مذكرة ثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن ملف العضوية، خلال قمة الناتو التي عقدت يوم 28 يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 أغسطس/آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس التركي أنه إذا لم ينفذ هذان البلدان الوعود التي قطعت لبلاده فإنها ستبقي على "موقفها المبدئي" علما بأن أردوغان هدد منذ مايو/أيار الماضي بعرقلة انضمامهما إلى الناتو.