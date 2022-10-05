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أفغانستان.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدا داخل مبنى وزارة الداخلية

التفجير الذي استهدف مبنى وزارة الداخلية هو الثاني خلال أقل من أسبوع في العاصمة الأفغانية كابل (الفرنسية)
5/10/2022

أعلنت حركة طالبان اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مسجد داخل مبنى وزارة الداخلية في العاصمة كابل.

وأكد مسؤول في الداخلية الأفغانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في التفجير الانتحاري داخل مسجد في مقر الوزارة.

كما أكد المتحدث باسم الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث، وأن القوات الخاصة بدأت عملية تمشيط في منطقة الانفجار.

ولم تذكر الحكومة بعدُ سبب الانفجار في كابل، حيث شن مسلحون عددا من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الداخلية إن "المسجد يتردد عليه مصلون وموظفون بوزارة الداخلية في بعض الأحيان".

وكانت منظمة إغاثة إيطالية غير حكومية تدير مستشفى في كابل غردت على تويتر بأنها استقبلت 20 مصابا جراء الانفجار، توفي اثنان منهم فور وصولهما.

ويأتي تفجير اليوم في أعقاب تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابل يوم الجمعة الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 قتيلا بينهم 46 فتاة و110 جرحى وفق أرقام الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات