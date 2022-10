أفغانستان.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مسجدا داخل مبنى وزارة الداخلية

أعلنت حركة طالبان اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مسجد داخل مبنى وزارة الداخلية في العاصمة كابل.

وأكد مسؤول في الداخلية الأفغانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في التفجير الانتحاري داخل مسجد في مقر الوزارة.

كما أكد المتحدث باسم الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث، وأن القوات الخاصة بدأت عملية تمشيط في منطقة الانفجار.

ولم تذكر الحكومة بعدُ سبب الانفجار في كابل، حيث شن مسلحون عددا من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الداخلية إن "المسجد يتردد عليه مصلون وموظفون بوزارة الداخلية في بعض الأحيان".

وكانت منظمة إغاثة إيطالية غير حكومية تدير مستشفى في كابل غردت على تويتر بأنها استقبلت 20 مصابا جراء الانفجار، توفي اثنان منهم فور وصولهما.

🔴#Kabul: After a bomb attack in a mosque at the Interior Ministry, EMERGENCY NGO Surgical Centre has received 20 patients – 2 were already dead on arrival. This is the 2nd mass casualty the hospital has handled in recent days, and the 23rd of the year so far.#Afghanistan pic.twitter.com/Fw2lJUHZPZ

— EMERGENCY NGO (@emergency_ngo) October 5, 2022