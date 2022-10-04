غانتس: من يطلق النار على إسرائيليين سيكون هدفا للجيش

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء من إطلاق النار على قوات الاحتلال والمستوطنين قائلا "من يريد إطلاق نار على إسرائيليين سيكون هدفا للجيش".

جاء ذلك في تغريدة بعد جلسة تقييم للوضع الأمني بالضفة الغربية جرت في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وأضاف غانتس "أقول بوضوح من يريد تنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مدنيين إسرائيليين سيكون في مرمى نيراننا، ومن يطلق النار علينا سنضع أيدينا عليه".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قوات الاحتلال "ستكون حيثما تستدعي الحاجة، وبكل الوسائل المطلوبة".

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وخاصة في جنين ونابلس، تصعيدا ملحوظا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، سجلت الأيام القليلة الماضية 5 حالات استهداف لمركبات إسعاف فلسطينية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في محيط نابلس شمال الضفة الغربية.

كذلك اقتحم نحو 480 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء في مجموعات متتالية، وأدوا طقوسهم التلمودية في باحاته، حيث بلغت الاقتحامات خلال سبتمبر/أيلول الماضي 22 اقتحاما بحسب وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري.