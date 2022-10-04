نالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل جائزة "نانسن" التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى مهامها.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي -في بيان- "عبر مساعدتها أكثر من مليون لاجئ على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم، أظهرت أنجيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى".

يذكر أن جائزة "نانسن" استحدثت عام 1954 تكريما لأول مفوض سام لشؤون اللاجئين النرويجي فريديوف نانسن، وتقديرا للجهود المتميزة المبذولة من أجل اللاجئين.

وتُمنح جائزة "نانسن" لأشخاص أو منظمات ممن يظهرون تفانيا والتزاما استثنائيين في مجال دعم اللاجئين أو النازحين داخليا أو عديمي الجنسية. وفقا لموقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكان أول من فاز بالجائزة إليانور روزفلت زوجة رئيس الولايات المتحدة الأسبق فرانكلين روزفلت، وهي أول رئيسة للجنة الأمم المتحدة لقانون حقوق الإنسان. ومن بين الفائزين الآخرين السيناتور الأميركي إدوارد كينيدي، ومغني الأوبرا لوتشيانو بافاروتي، والناشطة غراسا ماشيل في مجال العمل الإنساني، ومنظمة أطباء بلا حدود، والشعب الكندي.

ومنذ عام 1979، يحصل الحائزون على جائزة "نانسن" على جائزة تبلغ حاليا 150 ألف دولار، بتمويل من حكومتي النرويج وسويسرا.