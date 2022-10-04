رغم إغلاق 24 مسجدا في فرنسا.. مارين لوبان تطالب بالمزيد

طالبت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وزير الداخلية جيرالد دارمانان بإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، معتبرة أن إغلاق 24 مسجدا خلال العامين الماضيين غير كاف.

وقالت لوبان، في لقاء على قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) الفرنسية، إن دارمانان "يغلق مسجدا هنا ومسجدا هناك.. عليه أن يغلق كل المساجد المتطرفة فوق أراضينا"، وأكدت ضرورة ترحيل جميع المسلمين الذين يتبنون خطابا متطرفا، خارج البلاد.

وخلال العامين الماضيين أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجدا من أصل 99 أخضعتها للمراقبة بدعوى "مكافحة التطرف".

وما زالت تتواصل الإجراءات القانونية لإغلاق العديد من المساجد بطلب من وزير الداخلية.