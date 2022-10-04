بدعوى "جهاد الحب".. غضب من مذيع هندي شهير يبرر الاعتداء على المسلمين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند حالة من الغليان خلال اليومين الماضيين، بسبب تصريحات المذيع الهندي الشهير سودير شودري، وتبريره حادثة الاعتداء على عدد من الشباب المسلمين في مهرجان هندوسي، بدعوى ما يسمى "جهاد الحب".

"وجهاد الحب" مصطلح معاد للإسلام تستخدمه الجماعات الهندوسية المتشددة لمنع زواج المسلمين من النساء الهندوسيات بحجة أن هذا الزواج يهدف إلى إرغام المرأة الهندوسية على تغيير ديانتها إلى الإسلام.

والحادثة التي أشار إليها سودير شودري في برنامجه عبر قناة "آجتاك" (Aajtak) الهندية وقعت الأسبوع الماضي في مدينة الله آباد بولاية غوجارات، خلال احتفال "جاربا" الهندوسي، وتداول الناشطون على مواقع التواصل مجموعة من المقاطع المصورة التي توثق ما حدث.

وظهر في الفيديوهات المشار إليها أشخاص يرتدون الوشاح الزعفراني أو البرتقالي المميز للحركة الهندوسية اليمينية أثناء اعتدائهم على شبان مسلمين.

اعتداء وتبرير

كان الناشط الهندي هيتندرا سينغ راجبوت (وهو المتحدث الرسمي لحركة فيشا هيندو براشيد اليمينية في ولاية غوجارات) أكد وقوع الحادثة، قائلا إن الشباب المسلمين اُعتدي عليهم لأنهم جاؤوا للمهرجان للتعرف على هندوسيات للزواج منهن وتغيير ديانتهن للإسلام، وفق ادعاءاته.

هجوم واستياء

وخلال الأيام الماضية، شن نشطاء وصحفيون هنود هجوما على شودري عبر الفضاء الإلكتروني الهندي، حيث قالت الصحفية البارزة رنا أيوب "وزير الخارجية الهندي مستاء من "الإعلام الغربي" لتغطيته الإخبارية الانتقادية للهند. في هذه الأثناء، أطلقت إحدى القنوات الإخبارية الهندية الرائدة الليلة الماضية عويلًا خطيرًا للغاية وخطابا يحض على الكراهية ضد المسلمين، يمكن للعالم أن يدير وجهه عن هذه الأخبار".

وقال الصحفي محمد زبير "أتذكر أن هناك أوقات كانت المؤسسات الصحفية تندد بأفعال المؤسسات اليمينية مدفوعة بالأخلاقيات الصحفية، الآن تعمل قنوات الأخبار ومذيعوها على نشر الإسلاموفوبيا علنًا، وتبرير الهجمات على المسلمين من قبل منظمات اليمين، هل ستتدخل وزارة الإعلام والمعلومات؟"

وفي الوقت ذاته، هاجم رئيس ومؤسس مجموعة "الهند اليوم" الإعلامي الهندي أجيت أنجوم الإعلامية أرون بوري التي يقدم شودري في إحدى قنواتها برنامجه الذي يبث من خلال الكراهية.

وقال أنجوم "لا أفهم لماذا هذا الشخص الكاره ما يزال مفروضًا على القناة حتى الآن؟ لماذا تسمح لهذا الرجل بإلقاء كل هذه السموم من القناة؟ لديك إمبراطورية تساوي ملايين، ماذا تريد الآن؟ لماذا تريد أن تخسر كل ما كسبته في 45 عاما؟"

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يُعرف بعدائه للمسلمين، خاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرض للهندوس خلال مذابح غوجارات في فبراير/شباط 2002.

ووُصف بعد ذلك مودي "بإمبراطور قلوب الهندوس"، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم إلى أن رُشح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق، وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام، أو إغراء الهندوسيات بالزواج من المسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع، ووضع أسماء هندوسية بدلا منها.

ومن هذه الإجراءات أيضا تغيير الكتب المدرسية بإزالة أي مواد تشيد بالمسلمين وإدخال مواد مهينة لهم، وتعديل قانون الجنسية لحرمان ملايين المسلمين من الجنسية الهندية، فضلا عن دعوات أطلقت لإبادة المسلمين في الهند، وهدم بيوتهم ومتاجرهم واقتحام أحيائهم.