الخارجية الإيرانية: أميركا تظهر "تفهما أفضل" في مفاوضات النووي ورفع العقوبات على المسار الصحيح

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الولايات المتحدة أظهرت "تفهما أفضل" خلال المباحثات النووية الأخيرة مع إيران، مشيرا إلى أن إجراءات رفع العقوبات "تسير في المسار الصحيح".

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الوزير الإيراني قال إنه "من الممكن" التوصل لاتفاق إذا استمرت الولايات المتحدة في الالتزام بنهجها الحالي.

وكانت إيران قد قالت أمس الاثنين إنه لا تزال هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية الكبرى، ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله -خلال مؤتمر صحفي- إنه "لا تزال هناك إمكانية وفرصة للاتفاق واستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأشار كنعاني إلى أن الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة كان فرصة جيدة لإجراء مفاوضات جانبية، وتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة من خلال وسطاء وكبار المسؤولين في بعض الدول.

كما قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات النووية متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار، مشددة على تصميم طهران على التوصل لاتفاق جيد ومستدام، والتزامها بالمفاوضات لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت "قدمنا ردا شفافا على مسودة الطرف المقابل لإزالة الغموض عنها واتخاذ الخطوات للتوصل لاتفاق".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2018، قائلا إن طهران لم تفعل ما يكفي للحد من أنشطتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وتأثيرها الإقليمي، وعاود فرض العقوبات التي شلت اقتصاد إيران.

وردا على ذلك، تخلت طهران عن التزاماتها في الاتفاق من خلال إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وزيادة درجة نقائه، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج. وبعد محادثات غير مباشرة على مدى شهور في فيينا، اقتربت طهران وواشنطن في مارس/آذار الماضي من إحياء الاتفاق، لكن المفاوضات انهارت بسبب عقبات مثل مطالبة إيران الولايات المتحدة بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مجددا وضمانات من وكالة الطاقة الذرية.