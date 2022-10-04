اتهمها بتشويه صورته.. ترامب يرفع شكوى ضد "سي إن إن" ويطالبها بتعويض بـ475 مليون دولار

تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة "سي إن إن" (CNN) التلفزيونية أمس الاثنين، متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في 2024، وطالبها بتعويض قدره 475 مليون دولار.

ورأى ترامب -الذي بات يتناول علنا فكرة ترشحه ثانية للبيت الأبيض- أن القناة "سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا"، وفق ما جاء في نص الشكوى التي رفعها بولاية فلوريدا.

وجاء في الشكوى أيضا أن "حملة سي إن إن تأتي على نحو تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الأشهر الأخيرة لأن سي إن إن تخشى أن يترشح مقدم الشكوى إلى الانتخابات الرئاسية في 2024".

واتهم ترامب المحطة بالسعي إلى "جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار" بمحاولتها "تشويه صورته عبر سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة والصادمة، مثل عنصري وخادم الروس وهتلر".

وأخذ ترامب على المحطة استخدام عبارة "الكذبة الكبيرة" للحديث عن قوله إن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "سُرقت منه".

وجاء في الشكوى "الكذبة الكبيرة هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وورد في كتاب كفاحي"، وأضاف "الكذبة الكبيرة استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود ويجب ألا تستخدم باستهتار".

وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترامب "محاولة متعمدة من جانب سي إن إن لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الشكوى وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز".

وجاء في الشكوى أن هذه العبارة استخدمت أكثر من 7700 مرة منذ يناير/كانون الثاني 2021.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأميركي السابق -في بيان له- مساء أمس الاثنين أنه سيتقدم بشكوى ضد "عدد كبير" من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة بتهمة التشهير كذلك.

وأكد أنه قد يتخذ تدابير أيضا بشأن اللجنة البرلمانية التي تحقق حول الهجوم الذي شنه أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وخلال ولايته الرئاسية كانت لترامب علاقات متأزمة جدا مع وسائل إعلامية رئيسية -مثل سي إن إن ونيويورك تايمز- التي كان يرى أنها تروج "لأخبار كاذبة" ويهاجمها بانتظام عبر تويتر قبل أن يحظر من استخدامه.