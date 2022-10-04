إصابة شرطي إسرائيلي بإطلاق نار قرب رام الله والقبض على مستوطنين في نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله، في الأثناء ضبطت "عرين الأسود" 4 مستوطنين داخل البلدة القديمة في نابلس وسلمتهم للسلطة الفلسطينية.

وقالت مجموعة "عرين الأسود" -وهي مجموعة مسلحة تنتمي للمقاومة الفلسطينية- مساء الثلاثاء -في بيان- إنها "ألقت القبض على امرأتين أثناء تجوّلهما في البلدة، تأكد أن إحداهما مستوطنة إسرائيلية من منطقة "كفار سابا"، داخل البلدة القديمة في نابلس، ومعهما طفلان".

בערב יום הכיפורים: שתי נשים ושני ילדים ישראלים מאלעד נתפסו לפני זמן קצר בתוך העיר שכם. מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שמו את ידיהם על הארבעה, ולפני דקות אחדות הם הוסגרו לידי ישראל כשהם בריאים ושלמים. טענות פלסטיניות ש״נחטפו״ ע״י חמושים – שקריות. @GLZRadio pic.twitter.com/WZpWuD3Q9v — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) October 4, 2022

وذكرت صحيفة هآرتس (Haaretz) الإسرائيلية أنه جرى تسليم المستوطنين إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي سلمتهم بدورها لقوات الاحتلال.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "عرين الأسود" قالت في بيانها "إنها لا تقتل الأطفال والنساء" موجهة التحذير للمستوطنين في الضفة الغربية.

وتتبنى "عرين الأسود" عمليات إطلاق نار على الاحتلال والمستوطنات في الضفة واغتالت إسرائيل عددا من أعضائها في مدينة نابلس، آخرهم سائد الكوني (22 عاما) الذي استشهد بعد اشتباك مع جنود الاحتلال أواخر الشهر الماضي.

إصابة شرطي إسرائيلي

كما أوردت هآرتس أن "شرطيا إسرائيليا أصيب برصاصة في ساقه" قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله، دون توضيح من أطلق عليه النار.

من جهتها، رجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة الشرطي بنيران "أطلقها جندي آخر خلال محاولة إيقاف سيارة فلسطينية مسرعة حاولت دعس عدد من جنود الاحتلال".

وذكرت مواقع إسرائيلية في وقت لاحق، أن جيش الاحتلال "اعتقل فلسطينيا يشتبه بعلاقته بإطلاق النار" باتجاه عنصر الشرطة قرب رام الله.

רכב המחבלים שניסו לרצוח שוטר בצומת עפרה ונורו על ידי כוחותינו. @0404news pic.twitter.com/IbbD16CBwH — Noa Magid (@NoaMagid) October 4, 2022

وفي الوقت ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أصابت مساء اليوم الثلاثاء، فلسطينيا واعتقلته قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود بمحافظة رام الله والبيرة.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال "أطلقت النار صوب المركبة وأصابت سائقها"، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، قبل أن تعتقله.

كما نصبت حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات سلواد، وعين يبرود، ومنطقة عيون الحرامية على طريق رام الله-نابلس، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.