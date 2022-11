وافقت مدينة نيويورك الأميركية على تسوية قضائية تقضي بدفع 36 مليون دولار لصالح شخصين أدينا بالخطأ في حادث قتل المناضل مالكوم إكس، بعد قضائهما 20 عاما في السجن، ويتبين بعد ذلك أنهما لم يكونا متورطين في الحادث.

وكانت دعاوى قضائية رُفعت نيابة عن الثنائي: محمد عزيز وخليل إسلام اللذين تمت تبرئتهما من قبل القضاء العام الماضي، بعد فيلم وثائقي بثته نتفليكس (Netflix) عن الحادث بعنوان "من قتل مالكولم إكس؟" وهو ما دفع إلى إعادة التحقيق في القضية من جديد، وتمت تبرئة الثنائي بعد أكثر من 55 عاما على الحادث.

ويبلغ محمد عزيز الآن نحو 84 عاما، وتوفي خليل إسلام عام 2009، ولم يدرك تبرئته من قبل القضاء، وعاش حياته حتى نهايتها موصوما بقتل مالكوم إكس.

وقال دافيد شانيز محامي الثنائي في تصريح صحفي إن الثنائي وعائلتيهما عانوا بسبب هذه الإدانات الجائرة لأكثر من 55 عامًا، وأدركت نيويورك المظالم الجسيمة التي ارتكبتها في هذا الأمر.

وأضاف شانيز "التسوية تؤكد أن سوء سلوك الشرطة والنيابة العامة يتسبب في أضرار جسيمة، ويجب أن نظل يقظين لتحديد وتصحيح المظالم".

وقال متحدث باسم إدارة القانون في مدينة نيويورك -في تصريح صحفي- إنهم يقرون بأن الرجلين أدينا ظلمًا، وأن التسوية المالية تجلب قدرًا من العدالة لمن أمضوا عقودًا في السجن وتحملوا وصمة العار لاتهامهم بقتل شخصية بارزة مثل مالكوم".

ومن المنتظر أن توقع وثائق التسوية النهائية خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستقسم الأموال بالتساوي بين محمد عزيز وورثة خليل إسلام.

وحظي الخبر بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة، حيث تفاعل نشطاء ومدونون مع القضية، مشيرين إلى أن الأموال مهما زادت قيمتها لا تعوّض الرجلين عن عمريهما اللذين ضاعا بسبب أخطاء الشرطة.

Every other day Black men are exonerated after being BURIED innocent & alive in our prisons for DECADES. And yet, white children are BANNED from leaning about the HISTORY of #massincarceration —the story of so many Black parents & our children👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 https://t.co/ZYbsrDoEyB

— Rev. & Prof. Cornell William Brooks (@CornellWBrooks) October 30, 2022