من بين نحو 500 كانوا عليه.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر معلق بالهند إلى 120 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجارات غربي الهند إلى 120 شخصا على الأقل، بحسب الشرطة المحلية.

وتسبب انهيار الجسر -الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني وجرى ترميمه الأسبوع الماضي- بسقوط مئات الأشخاص في النهر.

وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث، "عثرنا على 120 جثة حتّى الآن. يُرجّح أن تُواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليّات البحث".

وبحسب المسؤولين فإن عملية الإنقاذ والبحث عن ناجين محتملين لا تزال مستمرة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 75 قتيلا على الأقل الأحد بانهيار الجسر.

وقالت إذاعة "إن دي تي في" المحلية، إن نحو 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.

ولا يزال هناك نحو 100 شخص عالقين في مياه النهر أسفل الجسر.

