أزمة الحبوب.. أوكرانيا تعلن مغادرة 12 سفينة محملة وأردوغان يتعهد بمواصلة جهود التزويد رغم "تردد" روسيا

غادرت 12 سفينة من موانئ أوكرانية اليوم الاثنين بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. في الأثناء، أكدت أنقرة أنها ستواصل جهودها بموجب اتفاق الحبوب رغم تردد موسكو.

وأعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية انطلاق 12 سفينة محملة بـ355 ألف طن من الحبوب إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن تركيا "عازمة على مواصلة الجهود" والدفاع عن الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".

وأضاف أردوغان -في كلمة ألقاها- "حتى لو تصرفت روسيا بتردد لأنها لم تحصل على نفس الفوائد فإننا سنواصل بشكل حاسم جهودنا لخدمة الإنسانية"، مؤكدا أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول نجح في نقل 9.3 ملايين طن من القمح إلى العالم.

وغادرت سفينة الشحن "أدميرال دو ريباس" -التي ترفع علم بالاو- ميناء تشورنومورسك نحو الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش، تبعتها بعد أقل من ساعة سفينة "ماونت بيكر" التي ترفع علم هونغ كونغ، وقد أبحرت من الميناء نفسه بالقرب من أوديسا.

وبالتزامن مع ذلك، غادرت سفينة الشحن التركية "أوشن ليجند" إسطنبول لتدخل الممر البحري الإنساني عبر مضيق البوسفور متجهة إلى أوكرانيا.

كما قال منسق الأمم المتحدة لاتفاق صادرات الحبوب في البحر الأسود اليوم الاثنين إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافا عسكرية، وإن "الغذاء يجب أن يتدفق" بموجب الاتفاق الذي علقت روسيا مشاركتها فيه مطلع الأسبوع.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاقية الدولية لنقل الحبوب من أوكرانيا الموقعة هذا الصيف بعد هجوم بمسيّرات استهدفت أسطولها في شبه جزيرة القرم، وأعلنت الأحد الماضي انسحابها "حتى إشعار آخر" من عمليات تفتيش السفن.

ولم تتحرك أي سفن أمس الأحد عبر الممر الإنساني البحري الذي أقيم بموجب اتفاق الحبوب، لكن الأمم المتحدة قالت -في بيان- إنها اتفقت مع أوكرانيا وتركيا على خطة لتحريك 16 سفينة اليوم الاثنين، هي 12 سفينة مغادرة و4 سفن قادمة.