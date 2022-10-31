55 صاروخا روسيا على مناطق أوكرانية عدة وانقطاع الماء والكهرباء في كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها نجحت في إسقاط 44 صاروخا روسيا من أصل 50 صاروخا استهدفت البنى التحتية والطاقة في عدة مناطق أوكرانية.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي انطلق في حدود السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، أُطلقت خلاله الصواريخ من طائرات "تو-95″ و"تو-160" من منطقة روسنوف الروسية وبحر قزوين.

وقالت مصادر أوكرانية إن الهجمات الصاروخية استهدفت كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزاباروجيا.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إن دفعة جديدة من الصواريخ الروسية تضرب البنية التحتية الحيوية لبلادنا، مضيفا أن موسكو تحارب المدنيين بدلا من القتال في ساحة المعركة.

من جهتها، قالت الرئاسة الأوكرانية إن روسيا هاجمت بكثافة منشآت الطاقة في مناطق عدة بالبلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أنه سُمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية ​كييف.





وقال قائد شرطة منطقة كييف إن القصف الصاروخي الروسي أسفر عن ضحايا، وإن الدفاعات الأوكرانية نجحت في اعتراض صواريخ عدة.

من جهته، قال رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية في كييف إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت صواريخ روسية في سماء كييف، داعيا السكان للبقاء في الملاجئ.

وأفاد فيتالي كليتشكو عمدة مدينة كييف بانقطاع إمدادات الماء الصالح للشرب بنسبة 80%، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة جراء قصف استهدف مرافق البنية التحتية الحيوية.

من جهته، قال أندريه نبيتوف قائد شرطة منطقة كييف إن القصف أسفر عن وقوع ضحايا إضافة إلى تضرر عدد من المباني.

وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن أجزاء من خطوط السكك الحديدية في كييف تضررت جراء القصف الروسي صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الأوكرانية أعلنت انتهاء إنذار الخطر الجوي في عدد من المقاطعات، لكنها طلبت من سكانها البقاء في الملاجئ.





كما ذكرت مصادر رسمية أوكرانية أن مسيرة استهدفت سد دنيستر الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن سد ناسلافشا في مولدوفا، وأن الأضرار محدودة.

في المقابل، أعلنت قوات الدفاع الشعبية الموالية لروسيا في مقاطعة دونيتسك عن مقتل 70 فردا من القوات الأوكرانية، وقالت إنها كبدتها خسائر كبيرة.

وأضافت عبر قناتها على تلغرام أنها دمرت معدات مختلفة للقوات الأوكرانية من بينها دبابات ومدافع مضادة للطائرات ومركبات وطائرات مسيرة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية صدّ محاولات هجوم أوكرانية في خيرسون وخاركيف ولوغانسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية سيطرت على مرتفعات ونقاط مهمة جنوبي دونيتسك، كما دمرت مستودعا للذخائر وأسلحة مدفعية وقاذفة صواريخ في ميكولايف.