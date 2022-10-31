وسائل إعلام أميركية: إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر

ذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم الاثنين أن المالك الجديد لمنصة تويتر إيلون ماسك قرر حل مجلس إدارة الشركة التي أتم صفقة استحواذه عليها قبل أيام.

وبعد إتمام الصفقة الخميس الماضي، كانت أول خطوة اتخذها ماسك إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

وكان من بين المسؤولين المقالين الرئيس التنفيذي للمنصة باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي، وفق ما ذكرته مصادر خاصة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية -عن مصادر مطلعة- أن الملياردير الأميركي يعتزم السماح بعودة المستخدمين الذين حظرتهم الإدارة السابقة للتطبيق، ومن أبرزهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

يذكر أن صفقة استحواذ ماسك على منصة تويتر تبلغ 44 مليار دولار.