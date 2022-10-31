أجهزة الأمن الإيرانية تعتقل 7 أشخاص على خلفية هجوم شيراز

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، أن أجهزتها اعتقلت الشخص الثاني المشتبه بضلوعه في هجوم شيراز الذي وقع الأربعاء الماضي، كما ألقت القبض على 6 آخرين اتهمتهم بأنهم "خلية إسناد" للهجوم.

ونقلت وكالة فارس عن بيان للوزارة أنه "في إطار عملية معقدة وتعاون الشعب الإيراني"، تم اعتقال "العنصر الثاني للجريمة الإرهابية و6 عناصر في خلية الإسناد لهذه الجريمة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب بأن السلطات اعتقلت مساء الأحد "العنصر الثاني" في الهجوم الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ"شاه جراغ") في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وكانت السلطات قد أعلنت مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات بجروح جراء إطلاق النار من قبل مسلح على زوار المرقد.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، حيث قالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم -عبر تليغرام- إن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" هو من نفذ الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أول أمس السبت، بأن منفذ الهجوم توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر تصدي قوات الأمن له.

من جهة أخرى، قال إسماعيل محبي بور، معاون محافظ فارس، حيث تقع مدينة شيراز، إن "العنصر الثاني" في الهجوم لم يدخل حرم المرقد، لكنه قدم الدعم للمنفذ.

وقد تعهد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في إيران منذ عام 2019.