شاهد.. رجل يهاجم مركزا للمهاجرين في بريطانيا بقنابل حارقة وينتحر شنقا

ألقى رجل قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية، الأحد، على مركز للمهاجرين في مدينة دوفر الساحلية جنوب إنجلترا ثم انتحر.

ونقلت وكالة رويترز -عن مصورها الذي كان حاضرا بعين المكان وقت وقوع الحادث- أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون، ثم نزل منها ورمى 3 قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

وتابعت أنه بعد الهجوم قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.

وقالت شرطة كينت في بيان "تأكد الضباط من إلقاء ما بين اثنتين إلى 3 عبوات حارقة في مبنى الهجرة التابع لوزارة الداخلية. تم الإبلاغ عن إصابة شخص بجروح طفيفة وتم تحديد هوية المشتبه به ومكانه. وما زالت التحقيقات جارية".

وظهر في مقطع مصور نشره أحد الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي عاملون بالمركز وهم يخمدون حريقا محدودا عند الحائط الخارجي للمبنى.

A man has attacked #Dover migrant processing centre throwing petrol bombs.

He has then committed suicide.

Inaction in order to fuel racist & bigoted hate has driven a nutter to do this and it's on the hands of the Tories 🤯😡https://t.co/dSbC2k06Iz pic.twitter.com/hmFAdC8F4f

— Danny Denay #FBPE #GTTO (@DannyDenay) October 30, 2022