رسالة إلى الصين.. واشنطن بصدد إرسال 6 قاذفات إستراتيجية إلى قاعدة أسترالية

قالت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة بصدد إرسال ما يصل إلى 6 قاذفات قنابل من طراز "بي-52" (B-52) القادرة على حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال أستراليا، وسط تصاعد التوترات مع الصين.

ونقلت الهيئة عن وثائق أميركية أن هذه القاذفات الإستراتيجية بعيدة المدى ستتمركز في قاعدة تندال الجوية الأسترالية الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي مدينة داروين.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده ترتبط مع الولايات المتحدة بتحالفات دفاعية "من وقت لآخر".

وأضاف ألبانيز خلال مؤتمر صحفي أن "هناك زيارات بالطبع إلى أستراليا، بما في ذلك داروين التي يتمركز فيها مشاة البحرية الأميركية، بالطبع، على أساس دوري".

ونُقل عن سلاح الجو الأميركي في سياق التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة الأسترالية أن تمركز قاذفات بعيدة المدى في أستراليا يبعث رسالة قوية إلى الخصوم بشأن قدرة واشنطن على إظهار قوتها الجوية.

وقالت بيكا واسر الباحثة في مركز الأمن الأميركي الجديد (Centre for New American Security) لهيئة الإذاعة الأسترالية إن تمركز طائرات "بي-52" -التي يبلغ مداها حوالي 14 ألف كيلومتر- في أستراليا بمثابة تحذير لبكين مع تزايد المخاوف من هجوم محتمل على تايوان.

وأبرمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا العام الماضي اتفاقية أمنية لتزويد سيدني بالتكنولوجيا اللازمة لتشغيل غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهي خطوة أثارت حفيظة الصين.

وأرسلت الولايات المتحدة هذا العام 4 قاذفات "بي-52" إلى قاعدة أندرسن الجوية في غوام.