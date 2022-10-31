تقرير حقوقي: النظام السوري اتبع سياسة ممنهجة لطمس أدلة جرائم الحرب

كشف تقرير جديد للمركز السوري للعدالة والمساءلة عما وصفه باتباع النظام السوري "سياسة دولة ممنهجة" لطمس الأدلة على جرائم حرب ارتكبها.

وكشف التقرير بالصور عن عمليات تخلُّص من رفات ضحايا في محافظة درعا السورية عام 2012 عن طريق الحرق والدفن.

وأشار التقرير إلى وجود أوامر من المخابرات العسكرية بتصوير عملية التخلص من الرفات، ووجود تنسيق بين جهازي المخابرات والجيش السوريين بشأن هذه العمليات بحضور ضباط رفيعي المستوى.

وتظهر مشاهد صادمة لسكب الوقود على الضحايا، حيث كان إحراق الجثث يتم بهدف التخلص من آثار القتلى ومن ثم دفنهم.

وتحدث المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله إلى الجزيرة من واشنطن، موضحا أن الصور تم الحصول عليها من مصدر إعلامي حصل عليها بدوره من فصيل معارض مقاتل كان اشتبك مع المخابرات العسكرية التي تنفذ هذه الجرائم واستولى من بعض من قتلهم على أجهزة حاسوب محمولة كانت عليها هذه اللقطات.

ورأى العبد الله أن التقرير رسالة للأمم المتحدة بضرورة الوصول إلى مراكز الاحتجاز داخل سوريا، وكذلك مساعدة أهالي الضحايا في معرفة مصير أبنائهم، مشيرا إلى أن المركز يعمل الآن على التحقق مما إذا كان مثل هذا قد حدث في محافظات أخرى غير درعا، "وغالبا قد حصل"، على حد قوله.