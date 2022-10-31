تعرضت للتخريب.. مصفاة الخرطوم في السودان تعود للعمل بكامل طاقتها بعد توقف جزئي

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن العمليات في مصفاة الخرطوم السودانية استؤنفت اليوم الاثنين بعد أن توقفت جزئيا "بسبب تخريب خط أنابيب ينقل خام مزيج النيل".

وأضافت الوكالة نقلا عن أحد المديرين في المصفاة "تم إصلاح الخلل، والضخ مستمر بمعدل أكبر نسبة لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية".

وأوضحت أن التوقف كان نتيجة للتخريب الذي تعرض له خط في منطقة الخرسانة، إلا أنه بفضل جهود المهندسين تم إصلاح العطل وعاودت المصفاة عملها بصورة جيدة.

من جانبها، أعلنت المديرة العامة لمصفاة الخرطوم منيرة محمود أن المصفاة تعمل بصورة جيدة، مضيفة أن المخزون مطمئن.

وكانت وزارة الطاقة السودانية أعلنت اليوم الاثنين أن العمليات في مصفاة الخرطوم السودانية "توقفت جزئيا" بسبب التخريب الذي تعرض له خط أنابيب، دون مزيد من التفاصيل.