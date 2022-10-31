احتاج تجميعها إلى 11 مهمة.. الصين تطلق آخر أجزاء محطتها الفضائية

أطلقت الصين اليوم الاثنين الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها، وفق ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام "سي سي تي في" (CCTV).

ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة "تيانغونغ" الفضائية الصينية (القصر السماوي) بالكامل، وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

وأطلق الجزء الذي سمي "منغتيان" (حلم السماوات) بواسطة صاروخ "لونغ مارتش 5 بي"، وهو أقوى صاروخ صيني، من جزيرة هينان المدارية جنوبي الصين.

و"منغتيان" هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي للمحطة الفضائية الصينية التي تتخذ شكل حرف "تي" اللاتيني.

وستسمح هذه الخطوة بنقل معدات عملية متطورة، حيث احتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة.

وستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و450 كيلومترا فوق الأرض لمدة 10 سنوات على الأقل، مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.

وفي أبريل/نيسان 2021 بدأت الصين في إنشاء محطتها الفضائية بإطلاق الوحدة "تيانخه"، وهي مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء. وفي يوليو/تموز العام الجاري، أطلقت الوحدة "ونتيان" أو "الانطلاق إلى السموات"، وهي وحدة مختبر ستُجرى فيها التجارب العلمية.

من جانب آخر، أكدت بكين التي تستثمر منذ عقود عدة مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، أنها منفتحة على التعاون مع أطراف أجنبية.

وتعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.

وأرسلت الصين أول رائد لها إلى الفضاء عام 2003. كما أطلقت عام 2019 مركبة حطت على الجانب المظلم من القمر في سابقة عالمية.

وفي 2020 نقلت الصين عينات من القمر، وأطلقت كذلك مسبارا صغيرا على المريخ. إضافة إلى أنها تنوي إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030.