الرئيس الجزائري: قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم واحتضانها المونديال مكسب للأمة العربية

أثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الاستعدادات القطرية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن هذه البطولة تعد مكسبا للأمة العربية لأنها تقام في دولة عربية لأول مرة.

وفي حوار ستنشره وكالة الأنباء القطرية، قال تبون إنه على يقين بأن هذه المنافسة العالمية التي تنظمها قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم، لأن قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات.

وندد الرئيس الجزائري بالحملات المشبوهة التي تستهدف دولة قطر قبيل انطلاق المونديال، مؤكدا دعم الجزائر الدائم والكامل لقطر في هذه المنافسة، والوقوفَ إلى جانبها لدحر هذه الحملات ومروجيها.

وفي ما يخص القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، قال تبون إنها ستمثل انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك، كما تتطلع إليه الشعوب العربية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين جلسة تشاورية مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع بيان "إعلان الجزائر".

ومن المنتظر أن يطرح "الإعلان" على القمة العربية التي تنطلق على مستوى القادة مساء الثلاثاء في الجزائر.