احتجاجات إيران.. محاكمات ثورية علنية لمئات المتهمين بالتخريب

قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين إن السلطات في البلاد ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وُجهت إليهم تهم في طهران على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد، منذ أكثر من 6 أسابيع بعد وفاة مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق.

وتكثف السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المتواصلة التي وصفها القادة الإيرانيون بأنها مؤامرة من أعداء الجمهورية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت وكالة تسنيم -نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران- إنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص -"قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على عناصر الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"- وذلك في محكمة ثورية.

وأضافت الوكالة أن المحاكمات ستتم علنيا هذا الأسبوع.

الحرس الثوري يحذر

وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا، بينما طالب الحرس الثوري السبت الماضي المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.

واحتج الطلاب مساء السبت ويوم الأحد في أنحاء إيران، رغم تحذير قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي المتظاهرين بقوله "لا تخرجوا إلى الشوارع".

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) السبت الماضي إن 283 محتجا قُتلوا في الاضطرابات، بينهم 44 قاصرا، كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.

وتوفيت أميني في الحجز في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد احتجازها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة" حسب قول شرطة الأخلاق.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن ألمانيا تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين وقمع الدولة للصحفيين.

وأضاف المتحدث أن ألمانيا ترحب بالعقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، وقال إن برلين تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات، دون توضيح مواعيد لها.