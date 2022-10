عشرات القتلى بانهيار جسر خلال طقس ديني في الهند

قتل 60 شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في الهند حين انهار جسر يعود إلى حقبة الاستعمار في ولاية غوجارات (غرب)، وفق ما أفاد عضو في الحكومة المحلية.

وقال المسؤول بريجيش مرجا لوكالة الصحافة الفرنسية "قضى 60 شخصا وأُنقذ أكثر من 80" آخرين. فيما قدّرت تقارير إعلامية أخرى غير مؤكدة عدد القتلى بحوالى 90. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انهار.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022