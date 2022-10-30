عشرات القتلى بانهيار جسر خلال طقس ديني في الهند

قتل 60 شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في الهند حين انهار جسر يعود إلى حقبة الاستعمار في ولاية غوجارات (غرب)، وفق ما أفاد عضو في الحكومة المحلية.

وقال المسؤول بريجيش مرجا لوكالة الصحافة الفرنسية "قضى 60 شخصا وأُنقذ أكثر من 80" آخرين. فيما قدّرت تقارير إعلامية أخرى غير مؤكدة عدد القتلى بحوالى 90. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انهار.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS — BNO News (@BNONews) October 30, 2022

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لا يمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتاح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر، فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث. وكتب مكتبه على تويتر أن مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ".

وأضاف أن مودي "طلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر، و(طلب من السلطات أيضا) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".