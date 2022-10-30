وسط مخاوف من تكرار سيناريو الكابيتول.. البرازيليون ينتخبون اليوم رئيسا للبلاد

يدلي الناخبون البرازيليون بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات يشوبها التوتر للاختيار بين إعادة انتخاب الرئيس اليميني جايير بولسونارو أو إعادة الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا إلى السلطة.

ومن المتوقع أن يصوت حوالي 120 مليون ناخب من خلال آلات التصويت الإلكتروني التي انتقدها بولسونارو على أنها عرضة للتلاعب، مما أثار مخاوف من أنه قد لا يعترف بالهزيمة، على غرار الحليف الأيديولوجي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وزاد ذلك من التوتر في الانتخابات البرازيلية الأكثر استقطابا منذ عودة الديمقراطية عام 1985 بعد دكتاتورية عسكرية عارضها دا سيلفا، وهو زعيم نقابي سابق. بينما يتحدث بولسونارو، وهو قائد سابق للجيش، عنها بحنين إلى الماضي.

ويخشى كثيرون أن يتكرر في البرازيل سيناريو الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي إثر هزيمة ترامب بالانتخابات الرئاسية، وقد يستهدف على سبيل المثال المحكمة العليا التي لطالما شن بولسونارو حملة كبيرة عليها.

وعلى الصعيد الخارجي، دعا ترامب البرازيليين إلى إعادة انتخاب بولسونارو "الرجل الرائع" وليس "لولو (كما سماه) المعتوه من اليسار الراديكالي".

وأمل دا سيلفا أن يتمتع بولسونارو بـ "الحكمة" ويتصل به في حال فوزه "للاعتراف بالنتيجة".

وأظهرت عدة استطلاعات للرأي أن السباق بينهما قد اشتد الأسبوع الأخير، مع تقليص بولسونارو تقدم دا سيلفا الطفيف. ويظهر البعض الآخر تفوقا ضئيلا ولكن ثابتا لصالح دا سيلفا.

وحقق بولسونارو أداء أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي بالجولة الأولى من التصويت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين 11 مرشحا. وقالت شركات استطلاع رأي إنها أعادت ضبط أساليبها بناء على تلك النتيجة، لكن معظم المحللين ما زالوا يقولون إن جولة الإعادة اليوم يمكن أن تمنح النصر لأي من الطرفين.

وسيكون فوز دا سيلفا عودة مذهلة للزعيم اليساري، الذي سُجن عام 2018 19 شهرا بتهمة رشوة وألغتها المحكمة العليا العام الماضي، مما مهد الطريق أمامه للسعي لولاية رئاسية ثالثة.

وتعهد دا سيلفا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة، والسياسات الاجتماعية التي ساعدت على انتشال الملايين من براثن الفقر خلال طفرة أسعار السلع الأولية عندما حكم البرازيل لأول مرة.

كما تعهد الرئيس اليساري السابق بالتصدي لتدمير غابات الأمازون المطيرة، وجعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية.

ومن شأن فوز بولسونارو أن يبقي البرازيل على طريق إصلاحات السوق الحرة وتدابير أقل صرامة فيما يتعلق بحماية البيئة، مع تعزيز تحالف بين الأحزاب اليمينية وجماعات المصالح الزراعية القوية التي مولت حملته.

وتستعد السلطات الانتخابية لنتيجة متقاربة، قد يطعن عليها بولسونارو إذا خسر.

ويشكك بولسونارو منذ أكثر من عام في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني. ورغم عدم وجود دليل على حدوث تزوير منذ تطبيقه عام 1996، كما يشكك العديد من أنصار بولسونارو الآن في مصداقية الانتخابات.

ووضعت المحكمة الانتخابية، التي يقودها قضاة من المحكمة العليا، خطة أمنية لحماية موظفيها ومبانيها في حالة حدوث مظاهرات مثل هجوم يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي.