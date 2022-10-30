أكثر من 150 قتيلا.. رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد إثر حادث التدافع في سول

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك- يول، اليوم الأحد، حدادا عاما بعد مقتل أكثر من 150 شخصا بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في العاصمة سول.

وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال في بيان " هذا أمر مأساوي حقا.. كارثة ما كان ينبغي أن تحدث" واعدًا بأن حكومته ستُجري تحقيقا "صارما" لتحديد أسباب المأساة.

وكان الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

وأعلنت السلطات أن 151 شخصا تأكد مقتلهم، بينهم 19 أجنبيا من الصين وإيران وأوزبكستان والنرويج، مؤكد إصابة 82 شخصا بينهم 19 في حالة خطيرة.

وقال تشوي سونغ بوم، رئيس محطة إطفاء يونجسان، إن العديد من الضحايا كانوا من النساء في العشرينيات من العمر.

واحتفالات الهالوين هذا العام الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كورونا، وأجبر السكان على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.