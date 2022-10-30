حلم استمر 60 عاما.. أردوغان: السيارة التركية "توغ" ستزين شوارع العالم قريبا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن السيارة الكهربائية المحلية الصنع "توغ" (TOGG) "ستزين شوارع العديد من دول العالم في الفترة القادمة".

وقال أردوغان -في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح حرم مصنع السيارة المحلية بولاية بورصة التركية- "سيارة توغ ستزين بمشيئة الله طرق العديد من دول العالم في الفترة القادمة بوصفها علامة تجارية تركية مرموقة".

وأضاف "توغ، هو اسم المشروع الذي جعلنا نستمتع جميعا ببناء هذا الحلم المشترك من أجل مستقبل قوي لبلدنا.. نشهد تحقيق حلم استمر 60 عاما مع أول سيارة توغ خرجت من الإنتاج المتسلسل".

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده أنه سيتم الإعلان عن سعر سيارة "توغ" في فبراير/ شباط المقبل بالتوازي مع بدء البيع المسبق، مشيرا إلى أن طلبات شراء المواطنين لهذه السيارة ستبدأ في الفترة ذاتها.

ولفت إلى أن هذه السيارة ستسير في طرقات تركيا نهاية الربع الأول من عام 2023، وأن مصنع "توغ" سينتج 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة.

وتتكون مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية من مجموعة الأناضول، وبي إم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك.

وتطرق أردوغان إلى رؤية "قرن تركيا" التي أعلن ملامحها أول أمس الجمعة، مؤكدا أن المصنع والسيارة هما من أولى صور هذه الرؤية.

وشدد على أن السيارة المحلية "توغ" تعد بمثابة "مصدر فخر واعتزاز مشترك لـ 85 مليون مواطن في كافة أنحاء تركيا".

وأوضح أن أهداف بلاده كبيرة، ورؤيتها واسعة، وإيمانها تام، مبينا أن الوسيلة لاكتساب القوة والحفاظ عليها تكون عبر الاكتفاء ذاتيا و"ألا تكون محتاجا إلى عديمي المروءة"، وفق تعبيره.

وأشاد في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها تركيا في مختلف مجالات، لا سيما الصناعات الدفاعية وصناعة المركبات والطاقة والصحة.

وأوضح أردوغان أن "توغ" مشروع وطني تمتلك تركيا حقوق ملكيته الفكرية والصناعية بنسبة 100%، وأن المصنع المنتج لها سيوفر مليون سيارة لغاية عام 2030 وسيساهم بأكثر من 50 مليار دولار في الدخل الوطني، و7 مليارات دولار في خفض عجز الحساب الجاري.

ولفت إلى اتفاق تم التوصل إليه مع واحدة من أكبر شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا في هذا الإطار وضع حجر الأساس لبناء مصنع للبطاريات في أرض مجاورة لمصنع "توغ".

كما شدد على أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات العالمية تجاه تركيا فيما يخص الاستثمار في السيارات الكهربائية، منوها إلى أن الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع من أجل بناء أكثر من 1500 وحدة شحن سريع للسيارات في 81 ولاية تركية.

وبيّن أردوغان أن "توغ" بدورها ستطرح للخدمة ألف جهاز شحن في أكثر من 600 نقطة في عموم تركيا.