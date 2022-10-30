وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية أبرز نقاط الخلاف.. تمديد مفاوضات السلام الإثيوبية

قال مراسل الجزيرة إن مفاوضات السلام الإثيوبية بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مُدّدت حتى الثلاثاء المقبل بناء على طلب وفدي المفاوضات، بعد أن كان من المقرر لها أن تنتهي اليوم الأحد.

وعلم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي أفريقي مشارك في المفاوضات أن الوساطة الأفريقية وافقت على التمديد لتجاوز القضايا الخلافية بين الحكومة المركزية وجبهة تيغراي، وإجراء المزيد من المباحثات، خاصة في ما يتعلق بمسودة المقترحات التوافقية التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية.

وكشف المصدر عن أن النقطة الخلافية الرئيسية هي وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية وإنفاذ سيادة القانون على إقليم تيغراي وإدارة المرافق الفدرالية كالمطارات والحدود وغير ذلك.

وحسب المصدر، فقد حدث توافق بين الحكومة والجبهة في مسار إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية إلى الإقليم وتحقيق العدالة الانتقالية والاحتكام إلى الدستور الفدرالي.

وانطلقت الثلاثاء الماضي في جنوب أفريقيا مفاوضات لإنهاء النزاع الدائر بإقليم تيغراي (شمالي إثيوبيا) برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يقودها بتشجيع من الولايات المتحدة، ووضع حد للحرب المستمرة منذ عامين في الإقليم، وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص.