أوقفت الشرطة النرويجية -أمس السبت- 35 شخصا بعد أن رفضت مجموعة من المتظاهرين ممن يوصفون "بالنازيين الجدد" في أوسلو الامتثال لعناصر الأمن.

وقالت شرطة العاصمة إن المجموعة التي تضم ما بين 30 و40 محتجا لم تتقدم بطلب للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم المسيرة وسط أوسلو، وهي إجراءات أقرها البرلمان.

وأوضحت عبر تويتر "لم يتقدموا بطلب للحصول على (تصاريح) ولم يمتثلوا لأوامر الشرطة" بعد أن رفضت المجموعة مغادرة المنطقة.

وأكدت الشرطة في بيان آخر أن الوضع تحت السيطرة وأنها أوقفت 35 شخصا.

وذكرت هيئة البث العامة "إن آر كيه" (NRK) أن عناصر تنظيمات يسارية جاؤوا إلى مكان المظاهرة، وأن الشرطيين اضطروا للتدخل للفصل بين الطرفين.

وأظهرت صور للمظاهرة ملثمين يحملون لافتات عليها رموز "حركة المقاومة الشمالية".

وهذه الحركة نشطة في بلدان شمال أوروبا، وتصف نفسها علانية بأنها تعتنق الاشتراكية الوطنية، وهو مصطلح رديف للنازية.

وقد حظرت المحكمة العليا في فنلندا أنشطة الحركة تماما في سبتمبر/أيلول 2020.