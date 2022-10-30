الاستطلاعات تعطي الأفضلية لتحالف نتنياهو.. الإسرائيليون يختارون برلمانا جديدا الثلاثاء

يتوجه الناخبون الإسرائيليون بعد غد الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الخامسة في أقل من 4 سنوات، وتعطي استطلاعات الرأي أفضلية للتحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة.

وتتنافس 40 قائمة في الانتخابات الإسرائيلية، ويظهر معظم استطلاعات الرأي الإسرائيلية أن انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) هذه المرة أيضا قد تنتهي دون حسم.

ولم تعمر حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد أكثر من عام واحد، رغم تشكيلها بعد 4 جولات انتخابية متتالية، إحداها في أبريل/نيسان 2019، وأخرى في سبتمبر/أيلول 2019، وفي مارس/آذار 2020، ثم في مارس/آذار 2021.

وقد كانت تركيبة حكومة لبيد غير المتجانسة أحد الأسباب التي أدت إلى تعثرها، خصوصا أنها ضمت لأول مرة حزبا عربيا كشريك كامل في الائتلاف، وهو القائمة العربية الموحدة.





خسارة الأغلبية

وتأتي انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عقب خسارة تحالف لبيد أغلبيته البرلمانية الضئيلة في يونيو/حزيران 2022. وبدلا من انتظار تصويت المعارضة لإسقاط حكومة لبيد، تحركت الحكومة لحل البرلمان، مما أدى إلى خامس انتخابات في إسرائيل منذ عام 2019.

وقد شن بنيامين نتنياهو، الذي فاز في آخر انتخابات برلمانية لكنه فشل في تشكيل الحكومة، حربا شعواء على الحكومة التي شكلت منذ أول يوم لها.

ودخلت إسرائيل في حلقة مفرغة من الانتخابات منذ عام 2017، وسط حالة من الجمود المستمر بين نتنياهو وخصومه من اليسار واليمين والوسط.

وبسبب إجراء الانتخابات، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد فرض إغلاق عام على منطقة الضفة الغربية، وإغلاق المعابر في قطاع غزة.





استطلاعات الرأي

وتوقع استطلاعان للرأي، نشرا الخميس والجمعة الماضيين، أن يقل عدد المقاعد التي يحصل عليها ائتلاف يقوده نتنياهو عن الأغلبية المطلقة في الكنيست بمقعد واحد، في حين يسعى نتنياهو للعودة إلى الحكم.

وأظهر الاستطلاعان، أحدهما نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية والآخر نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الكتلة التي يقودها نتنياهو، والمكونة من 4 أحزاب، ستحصل على 60 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في الانتخابات التي ستُجرى بعد غد الثلاثاء.

وتنبأ الاستطلاعان بأن تحصل الكتلة المنافسة لنتنياهو (مكونة من اليمين واليسار والوسط) على 56 مقعدا في الكنيست، وأن تفوز قائمة الحركة العربية للتغيير، التي قالت إنها لن تنضم إلى أي ائتلاف، بأربعة مقاعد.

إغلاق الأراضي الفلسطينية

وقد أعلنت سلطات الاحتلال اليوم الأحد فرضها إغلاقًا عاما على الأراضي الفلسطينية الثلاثاء المقبل، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الإغلاق يشمل الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن الإغلاق سيبدأ عند منتصف ليلة الثلاثاء، في حين سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق قبل منتصف ليلة الأربعاء بتقييم الوضع.

وعادة، تُغلق إسرائيل الأراضي الفلسطينية خلال أعياد يهودية معينة وأيام الانتخابات.