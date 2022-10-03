قوة إسرائيلية تتعرض لإطلاق نار وإصابة فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين بنابلس

أفاد مراسل الجزيرة، مساء اليوم الاثنين، بتعرض قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق نار عند مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "قوة من الجيش تعرضت الليلة لإطلاق نار عند مدخل بيتا" مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوفها.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق النار، واستنفر قواته بحثا عن المنفذ.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة بيتا وسط إطلاق لقنابل الغاز، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

عربدة المستوطنين

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة 6 مواطنين في هجمات واعتداءات نفذها مستوطنون، بحماية جنود الاحتلال، مساء اليوم، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين برضوض و4 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، نتيجة اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم في البلدة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، هاجم مستوطنون مركبة إسعاف بالحجارة، مما أدى لتضرر نوافذها، دون وقوع إصابات، بالقرب من مدخل مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس.