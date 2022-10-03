كان مرشحا للزعامة.. القوات الأميركية تتبنى تصفية أحد القادة المؤسسين لحركة الشباب في الصومال

أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها نفذت السبت الماضي غارة بطائرة مسيرة في الصومال؛ أسفرت عن مقتل قيادي في حركة الشباب قالت الحكومة الصومالية إنه عبد الله ياري؛ أحد مؤسسي الحركة.

وتزامن هذا الإعلان اليوم الاثنين مع تفجيرين تبنتهما حركة الشباب في وسط الصومال أسفرا عن مقتل 9 أشخاص -على الأقل- بينهم مسؤولون حكوميون.

وقال قائد الشرطة في منطقة "حيران" محمد معلم علي إن "الإرهابيين شنوا هجومين انتحاريين مستخدمين متفجرات في بلدوين"، وهي بلدة تقع على بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو.

وأضاف أن "9 أشخاص قتلوا، بينهم وزيرة الصحة في ولاية هيرشابيل ومسؤول إقليمي مكلف بالشؤون المالية، وأصيب أكثر من 10 آخرين".

وأعلنت حركة الشباب -التي تقاتل الحكومة الصومالية منذ 15 عاما- مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين استهدفا مبنى حكوميا، وقالت إنهما أسفرا عن مقتل العشرات وبينهم مسؤولون وجنود.

ونددت السفارة الأميركية في الصومال -عبر موقع تويتر- بهجوم حركة الشباب في بلدوين، الذي "استهدف أعضاء في الحكومة يعملون على إحلال السلام في المنطقة".

من جهتها، قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا اليوم الاثنين -في بيان- إنها نفذت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري غارة بطائرة مسيرة ضد حركة الشباب قرب منطقة جيليب، التي تبعد نحو 370 كيلومترا جنوب غربي مقديشو.

وذكر البيان أن "التقدير الأولي للقيادة هو أن الغارة قتلت قياديا من حركة الشباب، ولم تسفر عن مقتل أو إصابة أي مدني"، ولم يحدد البيان هوية القيادي الذي قتل.

وجاء البيان الأميركي بعد ساعات من إعلان الحكومة الصومالية مقتل القيادي عبد الله ياري (أحد مؤسسي حركة الشباب) في غارة بطائرة مسيرة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نفذها الجيش الصومالي و"شركاؤه الأمنيون الدوليون"، وفقا لبيان نشرته وزارة الإعلام الصومالية.

وقالت وزارة الإعلام -في البيان الذي نشر في وقت متأخر أمس الأحد- إنه بمقتل ياري "أزيلت شوكة من حلق الأمة الصومالية"، مشيرة إلى أنه كان المدعي العام لحركة الشباب، وكان مرشحا ليحل محل زعيم الحركة المريض أحمد الدرعي.

وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية بأفراد وطائرات مسيرة، كما تدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

وتؤكد القوات الصومالية أنها حققت في الأسابيع الماضية نجاحات بمشاركة جماعات الدفاع الذاتي المحلية في قتال حركة الشباب، غير أن الحركة تواصل شن هجمات دامية، من بينها هجوم في أغسطس/آب الماضي على فندق في العاصمة مقديشو استمر 30 ساعة، وأدى إلى مقتل 21 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود -الذي انتخب في منتصف مايو/أيار الماضي بعد أزمة سياسية- وعد بشن "حرب شاملة" للقضاء على حركة الشباب.

وأعلن الرئيس في 12 سبتمبر/أيلول الماضي أن حركة الشباب ستُستهدف بهجمات مقبلة، ودعا السكان إلى الابتعاد عن مناطق سيطرة الحركة.