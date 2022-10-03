في ظل الاحتقان السياسي بين الحكومة وحزب الإنصاف.. محكمة باكستانية تسقط دعوى ضد عمران خان

قبلت محكمة باكستانية اعتذار رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان في دعوى "ازدراء المحكمة"، حسب محاميه؛ في خطوة من شأنها الحد من تهديدات تجريده من الأهلية للعمل السياسي.

وقال محامي الدفاع فيصل تشاودري "تقدم عمران خان باعتذاره تقديرا واحتراما للسلطة القضائية، وردت المحكمة اليوم بإسقاط الدعوى المرفوعة عليه".

وكانت محكمة إسلام آباد العليا أرجأت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إصدار لائحة الاتهام بحق زعيم حزب "الإنصاف" على خلفية دعوى ازدراء المحكمة بعد اعتذاره لها حضوريا.

ويخضع أي سياسي مدان للتجريد من الترشح للانتخابات وتقلد منصب عام لمدة 5 سنوات على الأقل بموجب القانون الباكستاني.

وتتعلق التهم بخطاب ألقاه خان "هدد فيه مسؤولين في الشرطة والقضاء"، بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.

وأكد خان ومحاموه بعد الخطاب أن تعليقاته لا ترقى إلى درجة التهديد.

ورغم الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي بعد تصويت برلماني على حجب الثقة عن حكومته، فإن عمران خان لا يزال يتمتع بتأييد واسع؛ إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، كما حقق فوزا في انتخابات فرعية في الأقاليم، إضافة إلى أن خطاباته تحقق مشاهدة تُعد الأعلى على القنوات التلفزيونية الباكستانية.