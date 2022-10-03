على خلفية الاستفتاءات في مقاطعات أوكرانية.. دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا

أفادت وكالة تاس الروسية بأن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير الروسي لدى باريس، وقامت بنفس الخطوة خارجية كل من التشيك وإستونيا وإسبانيا تجاه سفراء روسيا على خلفية الاستفتاءات التي أجرتها موسكو في مقاطعات أوكرانية.

وأعلنت السفارة الروسية في باريس مساء اليوم الاثنين أن "السفير اسُتدعي إلى وزارة الخارجية" بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

واستدعى وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي السفير الروسي ألكسندر زميفسكي احتجاجا على الاستفتاءات الروسية بمناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية، واصفا الخطوة بأنها "انتهاك للقانون الدولي".

كما استدعت وزارتا كل من أستونيا وإسبانيا السفيرين الروسيين لديهما للأسباب ذاتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد الجمعة الماضية -في خطاب مطول- بما سماه سيطرة الغرب على النظام العالمي، بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اتخذت "الخطوة الحاسمة" بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن شبه جزيرة القرم وخيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك أراض أوكرانية، وأنها لن تعترف أبدا بضمها إلى روسيا، مشددة على أن وحدة أراضي أوكرانيا غير قابلة للتفاوض وكذلك سيادتها.

أما في واشنطن، فقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن بلاده لن تعترف أبدا بإعلان بوتين ضم أراضي أوكرانية، مضيفا "لن نعطي أي أهمية لمحاولات بوتين تغيير خريطة أوروبا".